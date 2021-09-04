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【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」

社會 16:29 2021/09/04

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楊潤雄今日出席「招商局C Me Fly青少年資助計劃」的活動。（楊潤雄FB圖片）

港隊代表梁育榮、劉慧茵於硬地滾球BC4級別混合雙人賽決賽中奪得銀牌。教育局局長楊潤雄發文恭賀三人奪獎，又指從另一支由何宛淇、謝德樺及廖詠彤組成的隊伍中，感受到他們的熱血，形容他們「雖敗猶榮」。

楊潤雄今日（4日）於社交平台發文，指熱烈恭賀港隊運動員梁育榮、劉慧茵及黃君恒於「2020東京殘疾人奧運會」硬地滾球BC4級雙人賽中勇奪銀牌。他又指，雖然何宛淇、謝德樺及廖詠彤組成的隊伍雖然在硬地滾BC3級球雙人賽銅牌戰中落敗，但他們早前在連場比賽中，包括戰至附加賽過關，也展現出永不言棄的精神，坦言其亦可感受到他們的熱血，形容他們今仗「雖敗猶榮」。

他說，各運動員取得驕人成績，除了要多謝自己的努力之外，也多謝教練的栽培，以及家人和支持者的鼓勵。他續指，本港青少年各有天賦，要幫助他們各展所長，除了家長、學校和政府的支持之外，社會各界的投入亦十分重要。

楊潤雄今日出席「招商局C Me Fly青少年資助計劃」的活動，見證多位同學分享成長經歷；亦欣悉主辦機構每年將投入逾1500萬元，重點以提升青少年的科創思維、抗逆力、溝通協作、領導力等通用技能。他又希望市民要多聆聽青少年的心聲：

希望大家一起聆聽青少年的心聲和夢想，從旁給予引導、支持和鼓勵。我們深信只要有一天，他們能說出一句話，一切都是值得的…….See Me Fly

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：郭詩詩

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