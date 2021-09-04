【美國風災】奪命颶風襲美國東北部至少48死　洪水湧入地鐵站「一片汪洋」

▲ 奪命颶風襲美國東北部至少48死，洪水湧入地鐵站「一片汪洋」。

颶風艾達（Ida）侵襲美國東北部，多地出現嚴重水災，已造成至少48人死亡。當局宣布紐約州及新澤西州進入緊急狀態，大都會運輸署（MTA）表示，洪水淹沒了至少46個地鐵站，有民眾拍攝到洪水湧入地鐵站，如同暴雨般落下軌道，畫面相當驚險。

綜合美國媒體報道，颶風艾達登陸墨西哥灣後，持續往美國東北部地區移動，紐約市市長白思豪於2日宣布紐約市進入緊急狀態。受颶風影響，全市20多條地鐵線一度暫停服務，不少民眾在網上分享片段，可見洪水不斷湧入地鐵站，一片汪洋，亦有民眾拍到月台頂部水管爆裂，如同暴雨般落下。

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MTA於2日上午透露，紐約至少有46個地鐵站出現水浸災情、地鐵北線有2條路線的列車全數受困。紐約市消防局表示，消防員已從地鐵站救出數百位民眾。紐約市街道都被水淹沒，私家車和公共汽車都被泡在水中。有市民被困家中地下室，走避不及而喪命。

新澤西州災情同樣嚴重，至少有25人死亡，不少人被困車內淹死。當地超過9萬戶一度停電，目前仍有4.4萬戶電力未恢復。 拜登批准新澤西州和紐約州進入緊急狀態，他於周五（3日）到同為重災區的路易斯安那州視察，稱聯邦政府會向災民發放1億美元援助。

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責任編輯：羅嘉欣