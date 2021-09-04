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【學霸癡戀】校花學霸竟淪啃老族 性騷擾教授18年公開示愛狂發不雅照捱告

親子 17:48 2021/09/04

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學霸級「校花」竟是性騷擾慣犯？台灣一名教授近日報案，稱不堪被昔日女學生性騷擾18年，對方不僅公開示愛，更狂發不雅照和影片給教授，對方忍無可忍，終報警求助。不僅如此，原來該名女學霸在職場竟長期涉及性騷擾男同事，更多次因此被解僱。如今更淪啃老族。

綜合台媒報道，苦主法律系教授於03年起被「阿花」女學生騷擾，她在上課時迷戀教授，在校園内對教授展開瘋狂追求，甚至守在研究室外，只為見老師一面。下課後開始跟蹤對方，被教授形容像「貞子」。

當時校內研究生團結起來保護教授，未料阿花竟潛入教授辦公室盜取其地址。教授忍無可忍下，要求校方開性平會處理，惟當時被質疑的竟然是教授本人，事件最後更不了了之。

阿花爸爸見女兒有錯，便主動要求女兒退學，但阿花多年來仍癡戀教授，一直在網上討論發文，公開向教授示愛，還公開教授身份。近期阿花更變本加厲，狂發自己不雅照給影片給教授，教授稱被騷擾18年忍無可忍，終報警處理。教授更稱，除了自己，其他被阿花騷擾的受害人至少有10名男子。

報道稱，阿花出身樸實家庭，父親開的士養活一家，從小就是學霸，她更自稱當年是學校排名前5的「校花」。除精通英文，德語、日語等都很好，故求職時仍獲不少公司聘用，并獲得重用，更曾被派到歐洲出差。不過她每份工最長持續3個月，最短則只有3天，10多年間換了約53份工作，離職的部分原因則是性騷擾被開除。

據悉，阿花多次愛上男同事、上司，而她曾試過去見心理醫生時，卻愛上主治醫生並表白，被列入拒絕往來名單；阿花又曾愛上已婚帥氣男同事，展開騷擾式追求，包括送禮和短訊轟炸，離職後還發電郵騷擾。

阿花目前失業在家，淪為靠父母養育的「啃老族」，又繼續昔日教授騷擾，現已被提出性騷擾申訴。

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責任編輯：王明芳

 


 

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