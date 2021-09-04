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【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能

社會 17:53 2021/09/04

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港隊代表梁育榮、劉慧茵、黃君恒於硬地滾球BC4級別混合雙人賽決賽中奪得銀牌。（香港殘奧會圖片）

港隊代表梁育榮、劉慧茵於硬地滾球BC4級別混合雙人賽決賽中奪得銀牌。三名得獎運動員在接受訪問時感謝香港市民的支持，其中梁育榮表示，在殘奧奪得獎牌已是達成了願望，形容獎牌十分有意義；劉慧茵、黃君恒亦對自己得到銀牌感到高興。港隊現時累積1銀2銅，於獎牌榜排名第68位。

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行政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉、立法會主席梁君彥等對三位運動員致以衷心祝賀，林鄭對運動員奪銀感到非常雀躍，指為三人的成就感到驕傲。詳情即看:【下一頁】

由梁育榮、劉慧茵和黃君恒組成的組合，在東京殘奧憑硬地滾球BC4級混合雙人項目中，不敵斯洛伐克代表，最後以總分2比3敗陣，奪得銀牌。梁育榮表示，在殘奧奪得獎牌，是達成3人的願望，又形容獎牌十分有意義。他指出，疫情期間已有超過一年無比賽，十分享受今次殘奧會。

現年36歲的梁育榮過去在殘奧已取得3面金牌，他指出今次設下的目標是在雙人賽奪牌，又認為只要找到自己喜歡的項目，就一定要堅持，設下目標讓自己前進，又強調年齡並非問題，只要堅持就一定可以：

想告訴廣大市民，年齡不是一個問題，只要你肯堅持去做，追住夢想，逐步逐步走上去，沒有事情是不可能。

他又感謝總教練郭克榮的栽培及香港市民支持，另感謝隨隊出賽的物理治療師李志端，指對方除了為運動員治療及拉筋，亦在人生道路上提供不少幫忙。

劉慧茵則由2008年開始出戰殘奧，今次終於得到銀牌，她對此感到很高興，又寄語傷殘人士不要躲起來，世界很大，要多外出看看。黃君恒則表示，雖然今次未有機會上場，但3人一同訓練、一同努力，對最終達成願望感到開心。

東京殘奧將於明日（5日）閉幕，港隊羽毛球運動員朱文佳將出戰男子SH6決賽，輪椅羽毛球運動員陳浩源則會出戰WH2銅牌戰。

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責任編輯：郭詩詩

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