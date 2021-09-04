  • 31°C
香港時間 : 2021904日 (週六) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】約170名安老院友家屬參與疫苗健康講座　聶德權籲院友盡快打針　

社會 18:37 2021/09/04

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

公務員事務局局長聶德權（右二）與參加者交談。（政府新聞網圖片）

約170位安老院院友家屬今日（4日）透過實體和線上方式參與首個專為院舍長者家屬舉辦的接種疫苗健康講座，部分參加者更獲安排前往就近的社區疫苗接種中心即時接種疫苗。公務員事務局局長聶德權出席活動並推廣接種新冠疫苗，指已接種第一劑新冠疫苗的安老院舍院友少於一成，強調長者是最需要盡快接種疫苗的一群，呼籲院舍院友接種疫苗。

由公務員事務局、社會福利署和衞生署，合辦的首個專為院舍長者家屬舉辦的接種疫苗健康講座，今日於荔枝角舉行，約170位安老院院友家屬透過實體和線上方式參與，講座中有多位義務醫生為他們講解接種新冠疫苗的資訊，並於講座後為家屬提供「一對一」方式的個別諮詢服務。部分參加者其後獲安排前往就近的社區疫苗接種中心即時接種疫苗。
　　 
聶德權今日出席該活動時表示，隨着傳播力更強的變種病毒株出現，院舍的防疫非常重要。但是，已接種第一劑新冠疫苗的安老院舍院友少於一成。要鼓勵院舍院友接種疫苗，家人的支持和推動是十分重要。
　　 
他又說，一些院友或他們的家人可能對疫苗未有充分了解，亦不清楚院友的身體狀況是否適合打針，誤以為不接種疫苗也問題不大。他續指，長者是最需要盡快接種疫苗的一群，他們在不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高，並呼籲各位舉棋不定的家屬，不要再等，鼓勵親人盡快接種。

這是愛護家人、關心家人健康的最好方法。本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，而且安全。

聶德權又感謝東華三院及保良局轄下安老院舍及深水埗區院舍協助邀請院友的家人出席。

今日多位有心人，特別是香港老人科醫學會和幾位義務醫生的鼎力支持，一起深耕細作，我們都希望院友、家屬或者長者收到一個信息——大家要正確認識新冠疫苗、快打疫苗。

更多熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲
今日 15:32
【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲
【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能
今日 17:53
【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能
【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」
今日 16:29
【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」

你可能感興趣

【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲
今日 15:32
【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲
【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能
今日 17:53
【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能
【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」
今日 16:29
【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」
疫苗 保良局 新冠肺炎 醫生 編輯 經濟 冠狀病毒 深水埗區 衞生署 社會福利

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞
19:35 2021/09/03
【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學