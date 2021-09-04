【疫苗接種】約170名安老院友家屬參與疫苗健康講座　聶德權籲院友盡快打針　

▲ 公務員事務局局長聶德權（右二）與參加者交談。（政府新聞網圖片）

約170位安老院院友家屬今日（4日）透過實體和線上方式參與首個專為院舍長者家屬舉辦的接種疫苗健康講座，部分參加者更獲安排前往就近的社區疫苗接種中心即時接種疫苗。公務員事務局局長聶德權出席活動並推廣接種新冠疫苗，指已接種第一劑新冠疫苗的安老院舍院友少於一成，強調長者是最需要盡快接種疫苗的一群，呼籲院舍院友接種疫苗。

由公務員事務局、社會福利署和衞生署，合辦的首個專為院舍長者家屬舉辦的接種疫苗健康講座，今日於荔枝角舉行，約170位安老院院友家屬透過實體和線上方式參與，講座中有多位義務醫生為他們講解接種新冠疫苗的資訊，並於講座後為家屬提供「一對一」方式的個別諮詢服務。部分參加者其後獲安排前往就近的社區疫苗接種中心即時接種疫苗。



聶德權今日出席該活動時表示，隨着傳播力更強的變種病毒株出現，院舍的防疫非常重要。但是，已接種第一劑新冠疫苗的安老院舍院友少於一成。要鼓勵院舍院友接種疫苗，家人的支持和推動是十分重要。



他又說，一些院友或他們的家人可能對疫苗未有充分了解，亦不清楚院友的身體狀況是否適合打針，誤以為不接種疫苗也問題不大。他續指，長者是最需要盡快接種疫苗的一群，他們在不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高，並呼籲各位舉棋不定的家屬，不要再等，鼓勵親人盡快接種。

這是愛護家人、關心家人健康的最好方法。本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，而且安全。

聶德權又感謝東華三院及保良局轄下安老院舍及深水埗區院舍協助邀請院友的家人出席。

今日多位有心人，特別是香港老人科醫學會和幾位義務醫生的鼎力支持，一起深耕細作，我們都希望院友、家屬或者長者收到一個信息——大家要正確認識新冠疫苗、快打疫苗。

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責任編輯：郭詩詩