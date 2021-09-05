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【新冠肺炎】今日增8宗輸入個案包括有2人由吉爾吉斯斯坦返港　半山駿豪閣大圍壹號雲頂6座須強檢

社會 14:24 2021/09/05

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今日增約8宗輸入個案。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（5日）新增8宗輸入個案，分別由菲律賓、吉爾吉斯斯坦、英國及美國抵港；全部人均已接種復必泰或科興疫苗。

新增個案中，第12,121宗確診60歲男子及第12,122宗確診43歲女子，分別居於半山區干德道52號駿豪閣及大圍美田路63號壹號雲頂6座。二人同於4月19日及5月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

兩名患者8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，出發當日在香港進行的檢測結果呈陰性。他們乘搭航班CX654於九月三日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。兩人均沒有出現病徵。

男病人潛伏期內主要在家工作，而女病人的工作地點為上環樂古道38號啟時大廈2樓1室。衞生防護中心指為審慎起見，患者潛伏期曾居住和工作的地方和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定明日(6日)或之前接受強制檢測。
 
中心就個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

昨日新增1宗菲律賓輸入個案，患者已打兩針科興疫苗。詳情即看【下一頁】

約170名安老院友家屬參與疫苗健康講座，聶德權籲院友盡快打針。詳情即看【下一頁】

邱騰華指本港與內地關係密切，會優先處理兩地通關事宜。詳情即看【下一頁】

劉宇隆指本港僅4宗接種後嚴重過敏，籲市民毋須憂慮。詳情即看【下一頁】

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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