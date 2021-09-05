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【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內

娛樂 10:35 2021/09/05

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陳輝豐自稱沒有涉案。

昨日（9月4日）有指一名24歲的陳姓男演員涉嫌與年僅14歲的女童發生性行為，在本月2日以「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」罪名被捕。據悉，事發時，房間內除涉案的兩人外，還有一名同行女子，警方正追查其身分。

消息一出，即有大批網民瘋狂討論涉案男員身份，兩名於「嫌疑人名單」上的TVB男藝人陳銳峰和陳戩浩分別在社交平台發文，表示現時並非24歲，以證明自己非涉案人。

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第三位「24歲陳姓藝人」

至於另一個在網民純粹靠推測而放在「嫌疑人名單」上的陳輝豐（Hugo），接受媒體訪問自稱今年25歲，並聲稱不會與未成年人士發生性行為，表示自己與案件無關。

不過翻查資料發現，陳輝豐出生於1996年12月13日，即是未生日的他仍然算是24歲。

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Hugo曾參演TVB的外判劇集，另外也有拍廣告，包括與《全民造星III》、《最後一屆口罩小姐選舉》參賽者蘇楚欣（Sobi）合作網上學習平台廣告、與蘇皓兒合作拍樓盤廣告等。

同場加映：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍　蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

撰文 : TOPick柴犬出動

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