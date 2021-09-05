【生吞蚯蚓】泰國瘋傳生吞「涼拌蚯蚓」　醫生警告：含大量細菌及寄生蟲

▲ 泰國瘋傳生食蚯蚓。

食昆蟲雖不是新鮮事，但當成「刺身」進食，寄生蟲和細菌隨時危害健康。泰國多個社文平台，近日都瘋傳「生吞蚯蚓」的圖片和影片，引來大批網民熱論，有當地醫生指，蚯蚓體內有大量細菌和寄生蟲卵，「誰愛吃誰就去吃，我絕不會吃。」

泰國一名網紅醫生的facebook專頁「หมอแล็บแพนด้า」，近日上載了數張生食蚯蚓的照片，從圖片中可見，數十條黑黝黝的蚯蚓被泡在酸辣醬汁中，然後裝到白色大盤子裡，一名男子用筷子攪拌這碟「涼拌蚯蚓」後，就把蚯蚓像麵條一樣吃下肚。

醫生指出，蚯蚓是細菌的繁殖地，因為牠們會吃掉所有骯髒的東西，體內有大量寄生蟲卵，

如果煮熟或許能吃，但誰愛吃誰就去吃，我絕不會吃。

圖片引起大批網民熱論，有網民指「「就算蚯蚓能吃，但還是有超多食物可以代替吧」、「無法想像口感，真的快要吐了」。

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事實上，數月前已有另一名泰國男子在社交平台「Tiktok」分享自己吃「蚯蚓刺身」的影片，只見他夾起整坨蚯蚓，沾上醬油後就慢慢放入口裡咀嚼。影片也引起不少網民抨擊，「傳染病就是這樣來的」。

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責任編輯：羅嘉欣