【販賣毒品】毒販利用通訊軟件操控少年販毒　警拘4人年齡14至18歲

▲ 毒販利用通訊軟件操控少年販毒，警拘4人年齡14至18歲。（警方提供）

西九龍衝鋒隊人員昨日（4日）凌晨約1時20分，在尖沙咀加連威老道截查一部的士期間，發現一名14歲姓羅男乘客身上藏有大約9克懷疑可卡因，該名男子涉嫌販毒被拘捕。



油尖警區反三合會行動組第一隊接手調查案件，並發現有人涉嫌利用通訊軟件操控未成年人販賣毒品。

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經過一系列情報收集及調查分析，油尖警區反三合會行動組人員成功鎖定涉案人士身份，並於今日（5日）凌晨時分突擊搜查位於尖沙咀的兩個酒店房間，並在兩間房間內搜出合共大約190克懷疑可卡因，以及大約8點5克懷疑冰毒。



房間內一名18歲姓曾本地男子涉嫌藏毒被捕，一名16歲姓康本地男子以及一名18歲姓岑本地女子則涉嫌串謀販毒被捕。

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責任編輯：李榮忠