【好人好事】37歲好爸爸猝死妻兒獲捐助渡難關　9歲仔畫畫致謝：代爸爸照顧家人

▲ 37歲好爸爸早前猝死遺下妻兒，為答謝熱心人士捐助渡過難關，其9歲兒子畫畫向大眾致謝。

青衣貨櫃碼頭37歲倉務員譚雙貴，今年4月工作期間猝死，遺下妻子與3名幼子。一家五口頓失經濟支柱，感到徬徨無助，所幸得到工業傷亡權益會及熱心市民捐助，籌得殮葬費及生活開支，渡過難關。9歲大仔日前透過畫作，向有心人致謝，承諾做個有用的人回饋社會，又表示將代替爸爸照顧家人。

工業傷亡權益會昨日在Facebook專頁發文，展示譚雙貴9歲兒子的畫作。圖畫色彩繽紛，有愛心、陽光、彩虹、花朵、笑臉等元素，洋溢輕鬆愉快的感覺。小朋友在畫作右下方親筆致謝各界幫忙：

我會努力讀書，將來成為有用的人，來報答你們。

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代替爸爸照顧家人

談起對爸爸的印象，大仔指爸爸平常節儉，捨不得買新衣服穿，為照顧家人辛勞工作。年僅9歲的他十分懂事，表示將學習爸爸身上的優點，代替爸爸照顧家人，盼長大後有能力幫助他人，回饋社會。

小朋友續指，在過去半年間收到不少熱心人士親手寫的信，看完之後甚為感動。他又形容自己幸運地得到捐助，指「香港有好多家庭的狀況比我們仲慘，唔好意思再收捐款」，盼外界關注其他貧困家庭的需要。

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責任編輯：王明芳