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【MIRROR成員】女友患病做手術男友盼姜濤打氣　姜MAN迅速慰問送暖

娛樂 11:44 2021/09/05

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姜濤為姜糖打氣送暖。

由一眾女鏡粉的老公及男友開設的社交平台群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，本來是一眾「前夫」吐苦水的平台，不過同時亦漸成為眾「前夫」與MIRROR溝通的平台。

比如早前有網民在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，表示望陳卓賢（Ian）能鼓勵患癌女友。Ian發文為網民女友打氣。

【MIRROR X ERROR】為《特務肥姜2.0》任動作設計　張文傑MV演反派人氣急升

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在昨日（9月4日），有另一名男網民於該關注組表示，他的27歲的女友是一名姜糖，她在7歲已患一型糖尿病，可是於今年因糖尿病致腎衰竭要洗腎，並做手術加人工血管，盼姜濤與網民為她打氣。

截至今天（9月5日）上午，已有約逾1萬點讚以示鼓勵。至於姜濤亦十分有心，昨晚已很快回應，在IG轉載帖文並留言稱：「我看到了，沒什麼能幫忙的，告訴他我等她好起來，加油！」

同場加映：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍　蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

另外，近日與影后毛舜筠合作彭秀慧執導電影《K風暴》的姜濤，不知是否因為首次拍電影感壓力，在前晚於IG 限時動態發文「大家今天過得好嗎」，然後在車上開直播。

可是8分鐘的直播期間，姜濤卻一直默不作聲，令姜糖擔心他有何心事。直至落車結束直播後，姜濤發文稱：「謝謝大家陪我坐車，晚安。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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