【大灣區醫療】陳肇始感謝中央及廣東省支持　就香港參與大灣區中醫藥高地建設起推動作用

▲ 食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）出席香港中醫中藥界聯合總會今日（5日）舉行的「中醫中藥界融入大灣區政策宣介會」。（資料圖片）

香港中醫中藥界聯合總會今日（5日）舉行「中醫中藥界融入大灣區政策宣介會」，食物及衞生局局長陳肇始致辭時表示，感謝中央政府及廣東省有關當局的大力支持，近日廣東省中醫藥局及廣東省藥品監督管理局（廣東省藥監局），分別正式公布了兩項重點的惠港政策措施，包括大灣區內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師，以及簡化香港傳統外用中成藥在內地註冊審批程序，對香港中醫及中藥行業到大灣區發展，參與粵港澳大灣區中醫藥高地建設，起了積極的推動作用。她續指，宣介會邀得多位有關當局的官員及專家聚焦解讀最新推出的政策措施，相信能讓中醫藥業界對有關政策有更深入的認識，從而把握契機，在大灣區發展。

陳肇始表示，衷心感謝中央政府及廣東省有關當局的大力支持，近日廣東省中醫藥局及廣東省藥品監督管理局（廣東省藥監局），分別正式公布了兩項重點的惠港政策措施，包括大灣區內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師，以及簡化香港傳統外用中成藥在內地註冊審批程序，對香港中醫及中藥行業到大灣區發展，參與粵港澳大灣區中醫藥高地建設，起了積極的推動作用。今日的宣介會邀得多位有關當局的官員及專家聚焦解讀最新推出的政策措施，相信能讓中醫藥業界對有關政策有更深入的認識，從而把握契機，在大灣區發展。

她提到，國家《十四五規劃綱要》中提及，支持港澳更好融入國家發展大局，並且深化粵港澳合作、建設粵港澳大灣區，不但為香港帶來更多發展機遇，亦對香港穩定繁榮至為重要。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020-2025年）》充分展示了國家對中醫藥發展的大力支持，香港中醫藥界定必迎來更大的發展空間。

她亦提到，廣東省藥監局於上星期（27日）正式公布簡化香港註冊傳統外用中成藥在大灣區註冊及銷售的審批流程的安排。經香港中醫藥管理委員會批准註冊而在香港使用五年以上的傳統外用中成藥的註冊持有人，可透過簡化流程，向廣東省藥監局提交註冊申請，成功獲審批的中成藥可在大灣區銷售。有關措施能便利香港中成藥製造商開拓市場，長遠亦能為香港中成藥「走出去」創造優良條件。另外，廣東省中醫藥局亦在星期一（30日）公布，在廣州、深圳及珠海三個城市合共七個公立中醫醫療機構試點，以合約制形式招聘十名香港中醫師。有關措施讓香港中醫師可進一步在國家醫療體系內工作，從而促進有關中醫藥的交流，亦同時讓香港中醫師，尤其是年輕一代，有機會到大灣區發展。

她強調，香港在回歸以來一直背靠祖國，受惠於祖國的蓬勃發展，也獲得祖國多方面的支持和指導。政府會繼續與中醫藥界緊密合作交流，攜手促進中醫藥發展。期望我們能夠把握發展機遇，發揮中醫藥的優勢，積極融入發展大局，拓展中醫藥發展新空間。

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責任編輯：曾卓鋒