【5000元消費券】政府明起增設3間服務中心　助市民補交或更正資料【附中心地址】

▲ 部分透過書面及次輪電子登記市民，日前未能成功收取第一期電子消費券。（資料圖片）

政府發言人今日（5日）表示，明日（6日）起至9月15日將在中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心增設合共三間服務中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續。

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相關的合資格市民可於9月15日或之前，親身或委托信任的親友前往位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的消費券計劃秘書處，或以上任何一間新增的服務中心遞交書面表格以重新登記。四個地點將提供相同服務，辦公時間均為星期一至六上午9時至下午6時。這些市民一般會在遞交登記後約一星期收到登記結果的短訊通知。經核實符合資格後，有關登記人會在10月1日獲發放第一期2,000元消費券。

政府發言人提醒市民，在遞交書面表格前須確保所提供的資料正確，及已釘附其身份證複本。

同時，重新登記的安排只適用於在消費券計劃登記期內（即7月4日至8月14日）曾遞交登記，但因資料有誤或不齊全等原因而致有關登記未獲進一步處理的人士。有關安排對已被確認為不符合計劃資格準則或從未在登記期內遞交登記的市民並不適用。

市民若已遞交登記但不確定其登記情況，請查閱政府發出的電話短訊，或透過熱線18 5000的語音系統查詢。

4間服務中心地址：

九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓

中環郵政總局（中環康樂廣場2號郵政總局）

大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心（大埔曉運路10號）

屯門良景邨良景社區中心

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責任編輯：曾卓鋒