【新界北發展】新界北新市鎮預計容納20萬人　黃偉綸冀爭取盡早展開工程

▲ 新界北新市鎮預計容納20萬人，黃偉綸冀爭取盡早展開工程。（發展局YouTube）

新界北新發展區是中長期土地及房屋供應的重要措施之一發展局局長黃偉綸今日（5日）發表網誌，分享早前與立法會發展事務委員會委員到新界北三個具發展潛力地區考察，並與議員就當區的房屋及交通規劃交換意見，冀爭取盡早展開工程。

新界北新市鎮位於上水、粉嶺東北面，約1,100公頃，包括約160公頃棕地，地勢較平坦。黃偉綸表示，早前與立法會發展事務委員會委員前往新界北三個具發展潛力地區考察，同時聽取規劃署簡介發展計劃詳情，局方與議員就當區的房屋及交通規劃交換意見。規劃署總城市規劃師周日昌指，預計新市鎮最少可容納約20萬人口，提供約13萬個職位。

周日昌指出，新田及落馬洲發展樞紐可行性研究已大致完成。樞紐涵蓋總面積約320公頃的土地，包括逾80公頃的棕地，約有一半為私人土地。根據初步土地用途規劃，該發展樞紐可支援住宅發展項目，提供約31 000個單位，容納約84 000名居民，同時提供用地作經濟及就業用途，創造約64 000個就業機會。樞紐會利用新界西北新鐵路線—北環線的新田站，釋放該區的發展潛力。

周日昌認為，新界北新市鎮與文錦渡，位處邊境位置，接近深圳、羅湖、蓮塘工業區等，可善用地理優勢，發展科研、現代物流、倉儲及其他新興行業。至於新田及落馬洲發展樞紐，其北面設有企業及科技園，可供創新科技之用；加上位置相鄰落馬洲及皇崗口岸，方便跨境交流，並可配合落馬洲河套地區「港深創新及科技園」發展，加強與深圳科研發展的協同效應。

在交通配套考慮上，周日昌表示，需要考慮如何提升新界北新發展區與周邊地區及市區的連繫。新田及落馬洲發展樞紐將利用擬議的北環線新田站作對外及市區連接。周日昌指，政府正進行的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討香港鐵路及主要道路基建的未來布局，包括連接新界北所需的策略性運輸基建。視乎發展區的規模及相關的研究結果，會考慮適當的南北走向運輸連接，方便將來的居民往來附近的新市鎮或市區。

黃偉綸表示，會研究進一步爭取提前於2024年展開工程，讓人口和企業提早入伙；其餘2億元是為新界北新市鎮及文錦渡展開規劃及工程研究，期望可在3年內完成研究，以盡早分階段開展工程。上述兩項研究將於今年稍後展開。

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責任編輯：李榮忠