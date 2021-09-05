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【東京殘奧】陳浩源輪椅羽毛球奪銅　落淚答謝病母：她是我的神奇媽媽

親子 11:59 2021/09/05

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陳浩源在輪椅羽毛球奪銅牌，落淚答謝病母。

世界排名第2、香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員陳浩源，出戰東京殘奧首次加入的羽毛球項目，並於今早（5日）的銅牌獎勝出，勇奪羽毛球男子WH2級單打銅牌。他賽後受訪時，灑淚感謝媽媽，更指「我和是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽」。

港隊羽毛球代表陳浩源昨日力戰多年的老對手「輪椅界林丹」韓國的金正俊，惜負1：2，今早進入銅牌戰，迎對另一位韓國球手金景勳。他首局入局較慢，手感失奉，最終以24：22艱難地取得首局，領先局數1：0。第二局狀態大勇的陳浩源，連接取分，最終以21:10奠定勝局，贏得羽毛球男子WH2級單打銅牌。

他賽後受訪表示，對於能夠取得獎牌感到很高興，比賽較想像中艱辛，因他昨日比賽時手抽筋，今日首局尾段時，手再有不適，但也提醒自己要「頂住」。雖然很緊張，但他覺得出戰殘奧會感覺很特別，他亦感謝香港市民8時就起來看他比賽。被問到特別想多謝誰人時，陳浩源便流下男兒淚。

陳浩源提及病母不禁流淚。（港台截圖）

流淚答謝媽媽及太太

陳浩源13年前北上工作時發生交通意外，自此失去了左腿，他受訪時亦提及，媽媽當年辛苦地照顧他，

媽媽執返我條命返嚟，跟住到依家一路都好辛苦，好希望個仔可以出人頭地......

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而疫情期間媽媽患上重病，他一邊訓練，還要隔離和照顧媽媽，令他感到壓力，但媽媽也很努力，盡量不麻煩到他，並叮嚀他要專心練習。他感慨表示，媽媽將人生的時間放在兒女身上，希望子女出人頭地，他也希望今天他的獎項，可以成為媽媽人生開心的時間。

我唔係佢嘅神奇小子，但佢係我嘅神奇媽媽。

此外，他亦感激太太多年陪伴，並成為他的出氣袋和樹窿，希望可以一直跟太太走下去，「好多謝佢對我不離不棄」。

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責任編輯：王明芳

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