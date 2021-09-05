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羅敏莊演唱會與黎瑞恩合唱感動落淚　與黃翊重現梅艷芳張國榮經典

娛樂 12:25 2021/09/05

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《羅敏莊Live Alive演唱會》

首場《羅敏莊Live Alive演唱會》在昨晚（9月4日）在九龍灣國際展貿中心StarHall舉行，到場欣賞嘉賓包括葉童、劉雅麗及黑妹（李麗霞）等。羅敏莊（Mimi）在演唱會中與李志剛鬥歌，邀請現場觀眾即場透過手機app投票。黎瑞恩、黃翊、伍仲衡、小肥、蝦頭（楊詩敏）及洪崎峻擔任首場表演嘉賓。

Mimi跟好姊妹黎瑞恩，在演唱會其中一齊演繹一系列青春情歌，二人與兩位和音歌手，皆穿上代表純潔的白色長裙，一齊演繹歌曲《戀愛預告》、《初戀》及《愛情 I don't know》等。

Mimi與黎瑞恩更感動落淚，Mimi說：「同呢位好姊妹相識廿幾年，佢係直腸直肚，係好姊妹、好朋友、好媽咪。」黎瑞恩說：「可能我哋上世遇過。」

演繹哥哥梅姐經典

黃翊與Mimi一起演繹多首張國榮與梅艷芳的經典金曲，包括《不羈的風》、《烈焰紅唇》，又模仿梅艷芳和羅文曾經一齊合作演出《蔓珠莎華》的經典畫面，黃翊讚Mimi歌藝精進不少，Mimi表示：「近年跟老師努力學唱歌。」

Mimi與伍仲衡合演的點唱環節，讓觀眾在facebook直接點唱，他們立刻演繹的歌曲包括《心債》、《我願意》、《夢幻的擁抱》、《有心人》及《半斤八両》等。Mimi說：「是我契媽影響我唱歌，細個時看她收到一張紙仔便唱，很利害。」

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蝦頭大跳辣身舞

穿上透視上衣的李志剛，在鬥歌還節趁機會騷肌肉拉票，而投入演唱的Mimi表示，自己的演技是跟丈夫陳國邦學習。

蝦頭風騷演繹《擋不住的風情》，與健碩舞蹈員大跳辣身舞，李志剛取笑蝦頭是「葉玉蝦」，蝦頭笑說：「我咁大個女好少拋出來。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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