【港區國安法】支聯會拒向國安處提供資料　9.25召開特別會員大會決解散議案

▲ 【支聯會】支聯會拒向國安處提供資料，9.25召開特別會員大會決解散議案。（經濟日報資料圖片）

支聯會今日（5日）宣佈，將於9月25日於六四紀念館召開特別會員大會，屆時表決解散議案。

支聯會今日召開記者會表示，會拒絕配合警務處國安處要求提供成員及財務等資料，強調支聯會並非任何國家或團體的「代理人」，警方無權以國安法第43條附表五，要求他們提交任何資料。鄒幸彤強烈否認支聯會是「外國代理人」，批評警方做法毫無理據，令公民社會處於恐懼。

鄒幸彤指，支聯會現時約有100多個成員，會員大會最少20個成員出席才達到法定人數，未能親身出席者可以投授權票，75%成員同意後方可解散。她表示，不會降低解散門檻，不過一旦支聯會解散，會將支聯會目前最大資產「六四紀念館」場地，按章程處理，捐給理念相同的團體。

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記者：李榮忠