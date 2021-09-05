【發奮圖強】韓仔童年遭欺凌拒返學變宅男　受日劇啟發苦讀16歲考入名牌大學

▲ 韓國少年曾遭欺凌抗拒上學，及後受日劇啟發以考入東京大學為目標，苦讀10個月後終圓夢。

努力可以改變命運，韓國一名少年不甘受同學欺凌，決定發奮讀書跳級入大學。曾抗拒上學的韓昌熙，接觸日劇《龍櫻》後深受啟發，望跟主角一樣考入東京大學，決定由零開始學習日文，苦讀10個月後終圓夢，成為史上第一位以16歲之齡考入東大的韓國高中生。

受日劇啟發考入東大

日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》日前邀請來自韓國釜山的東大博士生韓昌熙，分享求學經歷。他憶述童年曾受欺凌，導致不敢上學，終日留在家打機、看漫畫及煲劇。某日他接觸日劇《龍櫻》，故事講述三流學生成功考入東大，令他醒覺可靠自身努力改變命運，便定下考入名牌大學的目標，望令人刮目相看。

如果有朝一日考上東大，我是不是能像主角一樣變幸福？

進入海外頂尖學府不容易，當時有超過1000人爭奪東大5個學位，入學需經3次考核，其中面試需要用日語溝通。為了應付入學試，韓昌熙由零開始學習日語，從漫畫《海賊王》、《火影忍者》裏學單字、看日劇《HERO》、《不能結婚的男人》等學會話，並在遊戲中應用。

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苦讀10個月圓夢

此外他亦研究「漢字速讀法」，利用漢字理解文章大概內容，提升閱讀速度。在操卷方面，他參考市面上所有「東大攻略」，找出最常見的題型作重點溫習，其餘問題一律放棄不做，令溫習更有效率。他每日按計劃苦讀13至14小時，在10個月後成功考上東大，搖身一變成為學霸。

韓昌熙圓夢後醉心學術，現時在東大攻讀博士，專門研究人工智能，盼將技術應用在磁力共振及電腦掃描，助醫生分析癌症等疾病。

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責任編輯：王明芳