【乳癌篩查】乳癌篩查先導計劃明日展開　陳肇始稱密切監察情況檢視防護理計劃

▲ 食衞局局長陳肇始早前訪藍田婦女健康中心了解開展篩查計劃準備工作。（擷自局長網誌）

政府早前公布將於明日(6日)起，正式展開為期2年的乳癌篩查先導計劃，為合資格婦女進行乳癌篩查，計劃初期於衞生署三間婦女健康中心，為參與婦女健康服務的合資格婦女評估罹患乳癌的風險，並適當地提供乳癌篩查服務。詳情請見【下一頁】

食衞局局長陳肇始今日發布局長網誌，提到特首去年《施政報告》公布，會根據癌症事務統籌委員會轄下癌症預防及普查專家工作小組的修訂建議，採用以風險為本的方式進行乳癌篩查。根據小組建議，44至69歲婦女如有某些組合的個人化乳癌風險，增加罹患乳癌風險，可考慮每2年接受一次乳房X光造影檢查。

她稱，當局密切監察先導計劃的推行情況，及繼續定期檢視其預防護理計劃和健康教育資源，以切合本港婦女的需要。

陳肇始強調，港府2019年推出《香港癌症策略》是一個重要的里程碑，政府於政策層面對焦癌症防控工作，與致力發展基層健康醫療的方向一脈相承；港府會繼續透過以人為本的措施、資源上的配合，以及與社區夥伴合作，加強預防癌症和為受癌症影響的市民紓緩其痛苦和焦慮。

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責任編輯：陳正怡