【無悔無愧】胡定欣獲粉絲辦展覽應援　Nancy感動：非常感謝咁有意義嘅生日禮物

▲ 粉絲十分愛錫定欣。

TVB正在重播胡定欣代表作《鬼同你OT》，而本月9日正就是視后定欣的40歲生日。雖然單身的她曾感慨近約6年感情交白卷，表示覺得自己將孤獨終老，不過其實定欣一點也不孤單，因為她了有「胡說八道會」的一班好姊妹外，還有超錫她的粉絲。

定欣的粉絲在今日（9月5日）租借場地為定欣辦展覽，當中展出胡定欣的相片、劇照、剪報、雜誌封面等，定欣也有到場答謝粉絲的支持。

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她並在個人社交平台上寫道：

感激，感謝❤️

一張張有你地陪伴住渡過，事業上大大小小重要時刻的相片，勾起一連串屬於我地嘅回憶! 感激一路以來嘅支持同陪伴，呢條路走到今日依然留喺我身邊！有你地在我並不孤獨！

定欣表示這是非常有意義的生日禮物

非常感謝你地在今年生日送咗呢一份咁大咁有心思咁有意義嘅禮物俾我！我應承你哋，我會更加努力做好我自己，工作上有更加好嘅角色好嘅作品俾你地見到！創造更加多屬於我地嘅回憶！ “ 誰人及你地，等於我一切 “

LOVE U ALL!~❤️

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