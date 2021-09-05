【5000元消費券】陳茂波承認政府安排不夠妥貼　為長者要舟車勞頓致歉

▲ 陳茂波承認政府安排不夠妥貼，為長者要舟車勞頓致歉。（經濟日報資料圖片）

早前部分透過書面及次輪電子登記市民，未能成功收取第一期電子消費券，多名長者到消費券辦事處排隊查詢。今日（5日）財政司司長陳茂波在網誌表示，對長者舟車勞頓到旺角辦手續，感到很抱歉。宣布明日（6日）起至9月15日，政府會增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心。

陳茂波對早前有些長者舟車勞頓到旺角辦手續致歉，上周在旺角始創中心辦事處曾因人流驟增而出現較長輪候時間，反映政府在執行、準備和安排上不夠妥貼，著實有改善空間。故即時已作出應變及補救，包括大幅增加人手及增設周六的收表時段。過去3天秘書處接到的個案數量，已由首兩天的分別2,000多宗，回落到昨天的約1,000宗，始創中心秘書處的收表服務基本上已毋須輪候。

陳茂波指，消費券計劃的第二批合共約80多萬名合資格市民，已在9月1日收到第一期的消費券，令已收到消費券的市民總數增加到630多萬。而與690萬的總登記數字相比，表面上看似有60萬個登記未獲進一步處理。然而，在這60萬個登記當中，有10萬個登記來自不符合資格人士；20萬個屬於重複了的登記。

至於餘下的約30萬個登記則是申請資料不全或有誤，例如沒夾附或上載身份證複本而不能確認登記人身份、沒明確標示符合居港要求、身份證資料或支付工具帳戶號碼有誤等。當中逾28萬個登記其實已在消費券登記期結束日前補充或更正了資料，故在8月14日登記期結束時仍未能處理的登記約為19,000個。

陳茂波表示，在九月一日發放第二批消費券的時候，部份市民才發現登記未成功。為了讓這批未完成登記的市民，有機會補辦手續，我們再額外加設了兩星期的補辦手續時段，讓他們可在9月15日或之前透過親友代為遞交表格或親身處理登記。

陳茂波宣布，由明天（6日）起，我們會增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總局、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心，開放時間為周一至周六、早上9時至下午6時，服務時間至9月15日。連同現時在旺角始創中心的秘書處，將合共有4個服務中心讓相關市民補辦手續。

政府發言人提醒市民，在遞交書面表格前須確保所提供的資料正確，及已釘附其身份證複本。市民若已遞交登記但不確定其登記情況，請查閱政府發出的電話短訊，或透過熱線18 5000的語音系統查詢。詳情即看【下一頁】

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠