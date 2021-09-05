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【丁父憂】麥雅緻憶亡父感內疚　自責感慨：淚水還是不由自主地流

娛樂 15:27 2021/09/05

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麥雅緻為父親離世感自責。

待產的麥雅緻父親卻在近日離世，她並為此感自責。現時麥雅緻懷胎已約9個月，與丈夫張頴康將第3度為人父母。即將迎接小生命降臨的時候，麥雅緻的雙親亦專程從美國來港，一心見將出世的乖孫，可是卻傳來不幸消息。

麥雅緻在9月3日於個人社交平台表示，在8月30日，其父親在酒店接受隔離期間因病離世，她形容：「我的心像穿了一個大洞」。

其母仍在接受隔離，麥雅緻稱：「而我很佩服我媽媽的堅強，她雖仍在隔離中，但還是擔心懷着胎兒的我。 」網民紛紛留言安慰勸麥雅緻不要太難過。

【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞

麥雅緻懷孕已約9個月。（取自facebook）

憶與父親最後時光

可是麥雅緻仍然未能平伏心情，甚至為父親的死感自責。在今日（9月5日），她於社交平台發文抒發感受，表示：

好想念你，爸爸！ 

承載着滿滿父母/祖父母的愛，當初就算知道要隔離21天、爸媽還是為了我決定回港。 對兩老來說，真的很不容易。 

然後麥雅緻回憶父母在接受隔離期間，她與丈夫張頴康不時為兩老送物資，以及遙遠地見面：

我們能做的，就是隔天送些物資給他們，遙遠地隔着街道，和他們揮揮手，遠遠把愛傳遞。 爸爸對我送上的新鮮炸魚蛋及炸魚皮尤其欣賞，透過視像我看到他點點頭，吃得津津有味，當時覺得比較安心⋯

任我怎樣想都沒有想過，這次是我的最後一次，能為他送上小食⋯ 

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麥雅緻感內疚

麥雅緻對父親的離句感自責：

他離開了的這幾天，我一直很內疚⋯ 如果爸爸沒有回來，結果是否會不一樣？ 但身邊聲音告訴我，爸爸感受到我對他的愛，離開前仍是充滿期待，知道我們都很愛他⋯ 

我的淚水還是不由自主地流⋯ 

最後，麥雅緻寫道：

但昨天，我看到爸爸給我的心型小雲朵⋯ 

#請容許我在這裏給自己分享

#我不知道再可以怎樣抒發

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撰文 : TOPick柴犬出動

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