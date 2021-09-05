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【輸入個案】再多3名外傭菲律賓抵港後確診　均帶有L452R變種病毒

社會 15:13 2021/09/05

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再多3名外傭菲律賓抵港後確診，均帶有L452R變種病毒。（經濟日報資料圖片）

本港今日(5日)新增8宗輸入個案，其中7名患者檢出帶有L452R變種病毒，有2名患者由吉爾吉斯斯坦返港後確診，二人潛伏期在港的居所半山駿豪閣及大圍壹號雲頂6座，工作處所上環啟時大廈2樓1室均須列入強制檢測名單。詳情請見【下一頁

撇除2名吉爾吉斯斯坦返港確診個案，餘下6宗輸入個案，有3人屬菲律賓抵港外傭：

  • 第12,120宗：35歲女子，無病徵，9月3由乘搭CX906航班由菲律賓抵港，於機場檢測中心採樣確診，檢出帶有L452R變種病毒，7月1日及7月29日在菲律賓接種2劑科興疫苗
  • 第12,123宗：23歲男子，無病徵，9月1日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住荃灣絲麗酒店，於第三天採取的樣本檢出確診，檢出帶有L452R變種病毒，6月19日及7月17日在菲律賓接種2劑科興疫苗
  • 第12,127宗：30歲女子，無病徵，9月1日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住荃灣絲麗酒店，於第三天採取的樣本檢出確診，檢出帶有L452R變種病毒，6月17日及7月8日在菲律賓接種2劑復必泰疫苗

另外3宗則分別於英國及美國抵港，當中2人帶有L452R變種病毒：

  • 第12,124宗：18歲男子，無病徵，9月1日乘搭BA031航班由英國抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店，確診帶有L452R變種病毒，5月27日及7月1日在法國接種2劑復必泰疫苗
  • 第12,125宗：26歲男子，無病徵，9月1日乘搭LX138航班由英國抵港，入住西營盤華大盛品酒店，確診帶有L452R變種病毒，4月15日及5月10日在香港接種2劑復必泰疫苗，7月13日在香港血液樣本檢測對 新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性
  • 第12,126宗：40歲男子，屬機組人員，無病徵，9月4日乘搭CX841航班由美國抵港，入住赤鱲角國泰城逸泰居，未知是否帶有變種病毒，4月13日及5月4日在香港接種2劑復必泰疫苗

本港至今累計12,122宗，包括12,121宗確診個案和一宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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