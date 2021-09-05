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【港區國安法】保安局嚴正警告必須遵守國安法提交資料要求　強調執法部門是依法依據

社會 15:27 2021/09/05

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保安局嚴正警告必須遵守國安法提交資料要求，強調執法部門是依法依據。（經濟日報資料圖片）

支聯會今日（5日）宣佈，將於9月25日於六四紀念館召開特別會員大會，屆時表決解散議案，並表示，會拒絕配合警務處國安處要求提供成員及財務等資料。詳情即看【下一頁】

警方留意到有團體公然不遵從要求，強調必定依法跟進。詳情即看【下一頁】

保安局表示，注意到有團體公然表示，將拒絕配合警方依法根據《香港國安法》下的《實施細則》附表5提交資料的要求，對此作出嚴正警告。保安局指，危害國家安全是非常嚴重的罪行，所造成的後果嚴重，必須採取措施以防範和制止有關行為。為了有效防範和制止危害國家安全罪行的發生，執法人員有需要取得有關某些外國或台灣政治性組織，及外國或台灣代理人的資料。

保安局重申，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動。保安局支持警方依法進行執法行動。保安局發言人表示，《實施細則》附表5已訂明不遵守有關提交資料要求的後果，包括罰款和監禁。如有違法行為，執法部門必定依法跟進。有關團體須立即懸崖勒馬，以免承擔法律風險。

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責任編輯：李榮忠

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