【東京殘奧】恒基地產向殘奧運動員頒發獎金　林大輝昐各界給予殘障運動員更多支持及機會

▲ 恒基地產向殘奧運動員頒發獎金，林大輝昐各界給予殘障運動員更多支持及機會。（香港殘奧會社交平台）

在殘奧最後一日比賽日，港隊在羽毛球項目，朱文佳及陳浩源分別取得一銀一銅。恒基地產今日（5日）表示，將向朱文佳頒發40萬元，而陳浩源則獲發20萬元奬金。恒基地產再指，今屆東京殘奧，除了金、銀、銅獎牌得主，所有晉身8強的香港運動員均有獎金，而今屆殘奧會至今已送出的獎金累積至290萬港元。

香港浸會大學祝賀校友陳浩源奪銅，衞炳江校長讚揚陳浩源以堅毅的鬥志和不屈不撓的精神，克服了身體上的局限和障礙，成為香港以至世界頂級的輪椅羽毛球運動員。憑藉出眾的技術、決心和力量，在東京創出佳績，最終摘下銅牌。浸大表示，將繼續提供與運動專業相關的課程，進行運動科學研究以協助提升運動員的表現，並支援學生運動員的學術和職業生涯發展。陳浩源是透過浸大的精英運動員入學計劃，獲頒發獎學金，入讀浸大體育及康樂管理文學士課程。

香港體育學院主席林大輝對港隊今屆殘奧成績表示恭賀，高度讚揚和感謝所有參加殘奧的運動員，各人在克服自身殘障，全力以赴，令人敬佩。林大輝承諾體院會一如既往善用政府資源，繼續為殘障運動員提供最適合的訓練及配套設施，支持他們在體壇繼續爭取佳績。林大輝期望透過殘奧，除了能加深市民對殘障運動員的認識及了解外，更希望社會各界，例如商界，不論在體育發展、生活及工作上給予他們更多機會及支持，讓他們在體育發展以外，在其他範疇也能發光發熱。

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責任編輯：李榮忠