【馬季開鑼】沙田馬場向公眾開放逾1.6萬人進場　投注額逾14億創新高

▲ 林鄭月娥（左）出席今日馬季開鑼。（馬會圖片）

馬季今日（5日）開鑼，特首林鄭月娥到沙田馬場主持馬季開鑼，於儀式上敲鑼，又為醒獅點晴。十場賽事總投注額錄14.41億元創歷來新高。由於疫情緩和，公眾人士可於今季開鑼日經預約下進場，全日逾1.6萬人到訪沙田馬場。

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其中今日沙田日馬第4場是「特首盃」，由大衛希斯訓練、田泰安策騎的「肥仔叻叻」勝出。

馬會已獲政府准許，可於9月5日、9月8日、9月12日、9月15日、9月19日、9月22日及9月26日，在特定條件下舉行賽馬日。隨著疫情放緩，馬會重新讓公眾人士入場，當中遴選會員、馬主、會員、優越客戶也包括在內，但要預先訂座。港鐵馬場站、第二座看台及彭福公園停車場，也於賽馬日開放。

所有進場人士須遵守衞生措施，包括入場前接受體溫檢查，場內佩戴口罩。進入馬場前，訪客掃描「安心出行」二維碼或填寫表格，另外馬場內不准吸煙。倘賓客正接受強制檢疫，或曾於14天內居於確診大廈，則不能入場。

符合政府要求，沙圈只容許每匹參賽馬匹，最多4名馬主進入。沙圈內將實施特別措施，以確保沙圈內每組人群之間，最少有1.5米的社交距離。

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責任編輯：吳卓峰