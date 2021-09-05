【爆竊案】紅磡區竊賊落網　警拘2無業男涉多宗爆竊案

▲ 紅磡區竊賊落網，警拘2無業男涉多宗爆竊案。（曾秋文攝）

警方拘捕2名無業男子涉上月在旺角及紅磡區爆竊酒樓和盜竊多輛汽車財物。西九龍重案組人員經調查後，鎖定目標男子，在昨日(4日)凌晨將兩人拘捕。

警方西九龍總區重案組第4B隊主管梁家進高級督察表示，上月23日紅磡區一間酒樓遭人爆竊損失1,000元現金，賊人犯案後駕駛一輛私家車逃去，警方接手調查後，相信該輛私家車在上月20日被涉案賊人在旺角區偷去，而該名賊人亦涉及旺角區多宗車內盜竊案，每次犯案均用硬物擊毀車窗再偷取車內財物。

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昨日凌晨當目標男子現身時，與一名騎電單車的男子接觸，探員立刻上前截查，並在其中一人手持的袋中，搜出手袖、手套和爆竊工具，而電單車的車牌和行車證不符，相信在上月中被偷去，相信兩人為同一夥爆竊及盜竊成員，警方隨將46歲張姓男子和34歲詹姓男子拘捕，並涉嫌以「入屋犯法」﹑「未獲授權而取用運輸工具」及「車內盜竊」等罪拘捕。

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記者：曾秋文