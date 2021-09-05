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【星二代】許倚榕盡得媽媽靚基因　李麗珍不鼓勵女兒入娛樂圈【多圖】

娛樂 16:48 2021/09/05

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李麗珍與許愿的女兒許倚榕。

80、90年代女神李麗珍與許愿的女兒許倚榕（Annise）現已24歲，她於加拿大修讀修讀設計，現已畢業回港。

Annise在小時候被指長得似爸爸許愿，不過愈大愈靚，盡得媽媽李麗珍的靚基因。愈大愈靚的Annise亦不時在個人IG發布靚相，近日便上載多張照片，分別穿上黑、白色裙，並屬出美好身段。

【星二代】龔慈恩大女林愷鈴相睇？　跟曾華倩獨子林浩賢被讚男才女貌

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Annise無意入行

據悉，她獲不少經理人公司睇中想簽為旗下藝人，可是Annise卻感娛圈壓力大，而且大學修設計的她只希望在有關方面發揮所長，因此沒興趣入娛樂圈。至於李麗珍也曾表示，不會鼓勵女兒入行。

即是大家應沒有機會欣賞到Annise演戲，不過相信仍可以繼續透過IG，看到Annise的靚相。

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一代宅男女神

現年55歲的李麗珍天生麗質，在15歲已拍廣告，17歲拍首套電影《停不了的愛》，後來憑《開心鬼》、《為你鍾情》等電影成當時宅男女神。後來入電視圈，並曾參演劇《大時代》。在1993年，更為求突破接拍三級片及推出全裸寫真集。

除外表吸引影迷亦具實力，早在1987年已憑《最後勝利》獲提名金像獎最佳女主角，在1999年憑《千言萬語》奪香港金像獎及台灣金馬獎影后。

她在1996年與音樂創作人許願結婚，翌年誕下女兒許倚榕，可惜二人在2000年離婚。

同場加映：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍 蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

撰文 : TOPick柴犬出動

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