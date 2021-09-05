【國民教育】中聯辦教科部副部長徐凱指要堅持「愛國者育人」　以終結本港教育亂象

▲ 中聯辦教科部副部長徐凱指要堅持「愛國者育人」，以終結本港教育亂象。（陳國峰攝）

教聯會今日（5日）舉行優秀教師選舉頒獎禮，今年共有43位教師獲「優秀教師獎」、12人獲選「教壇新秀」。中聯辦教科部副部長徐凱在頒獎典禮上致辭，指近年學界亂象不止，教育要撥亂反正 、正本清源，堅持「愛國者治港、愛國者治教、愛國者育人」。

徐凱表示，近年學界亂象不止，有組織借教育專業之名行政治之實，亦有老師向學生傳達「違法達義」、「公民抗爭」等錯誤觀念，令學校淪為反中亂港的策源地，將師生推向違法被捕的局面。他指出，本港教育要撥亂反正 、正本清源，又說歷史及現實都反映，只要堅持「愛國者治港、愛國者治教、愛國者育人」，才能終結教育亂象，為本港教育注入愛國基因。

徐凱又說，老師要授業解惑，不少香港青少年迷戀西方價值觀，對國家的歷史現狀無知，教師應做正面引導 ，避免學生走歪路、陷入歧途。

▲ 教育局常任秘書長李美嫦。（陳國峰攝）

教育局常任秘書長李美嫦在致辭時就表示，教育局致力推動國史、國學及國情學習，高興於近年見到國民教育在學校紮根，希望培養學生欣賞、尊崇及承傳中華文化，成為對國家有身份認同感的人。她又提到，當局去年底開始向老師提供有關《港區國安法》、《憲法》的講座並大獲好評，局方將來會安排更多專題演講 。

李美嫦又說，過去兩年對教育界十分關鍵，亦發生很多令人心痛的事件，局方做了正本清源、重回正軌的工作，又說近年有人離開，但相信留下來的同工均是「有心、有品、有力」。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴