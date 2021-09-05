【強制檢測】2名吉爾吉斯斯坦返港者確診變種病毒　離港前曾訪7處須強檢【附名單】

▲ 2名吉爾吉斯斯坦返港者確診變種病毒，離港前曾訪7處須強檢，包括半山區駿豪閣。（經濟日報資料圖片）

本港今日（5日）錄得8宗輸入個案，有2人上周由吉爾吉斯斯坦返港後確診，並檢出帶有L452R變種病毒，上月離港往吉爾吉斯斯坦前，所住居所、工作處所及曾訪之處，昨已列入強制檢測名單。

涉疫的2名患者同於4月19日及5月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗；8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，乘搭航班CX654於9月3日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。詳請情見【下一頁】

患者曾訪的7個指明地點，已列入強制檢測名單：

8月13日至9月4日曾訪 半山區干德道52號駿豪閣 人士

人士 8月13日至9月4日曾訪 大圍美田路63號壹號雲頂6座 人士

人士 8月13日至8月18日曾訪 上環樂古道38號啟時大廈2樓1室「Eco-Energy Trading Limited」 人士

人士 8月13日上午9時至下午2時曾訪 大圍大圍道12-14 號及積信街1-15號瑞豐大樓地下及閣樓A單位太興 人士

人士 8月18日下午7時至8月19日凌晨零時曾訪 中環都爹利街6號印刷行1樓「Wolfgang's Steakhouse Hong Kong」 人士

人士 8月13日下午2時至6時曾訪 上環德輔道中308-320號富衛金融中心地下6號鋪「QB House」 人士

人士 8月13日下午2時至6時曾訪上環文咸東街72號興隆大廈地下偉倫電腦顧問有限公司人士

上述曾訪人士須於明日或之前接受 檢測，如已於9月2日至4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。為謹慎起見，已經完成苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

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責任編輯：陳正怡