【貓咪地獄】貓咖啡店倒閉半月30貓被遺棄　肚瀉發炎骨瘦如柴幼貓慘死傳惡臭

▲ 貓咖啡店倒閉後，貓咪無人理會，部分貓貓慘死傳惡臭。

近年，有不少寵物咖啡店在全球各大城市興起，繁忙的都市人透過可愛的小動物尋找慰藉。然而，四川成都一家貓咖啡店，近日突然結業，有超過半個月無人打理，店內不斷傳出惡臭，流浪貓救助組織上門查看，發現有超過30隻不同品種的貓貓被遺棄在內，已餓到骨瘦嶙峋，甚至有病死的幼貓屍體，儼如「貓地獄」。

綜合內地媒體報道，涉事貓咖啡店隔壁的酒吧老闆透露，貓咖啡店因為疫情、加上經營不善瀕臨倒閉，上月已經沒有營業，店內的貓也沒有人照顧，他曾在門外觀察，遠遠就看到貓屍體，並且聞到濃烈的腐臭味。

▲ 貓咖啡店倒閉後，貓咪足足半個月無人理會。（影片截圖）

貓咪肚瀉發炎

流浪貓救助組織「和貓住」接獲通報後，與警方一同前往貓咖啡店查看，發現店內無人打理，環境非常惡劣，食物早已發臭變質，貓咪吃過後肚瀉，因此到處都是貓糞，還有多隻幼貓死亡，倖存的貓咪骨瘦如柴，不少貓眼口鼻耳有發炎、生病現象，令救助人員相當痛心，

我只有一個想法，牠們會死，真的會死。

▲ 貓咪的眼睛發炎。（影片截圖）

救助人員隨後聯絡到咖啡店負責人，他解釋，由於家中老人患上不治之症，因此回鄉陪伴家人，加上疫情衝擊經營不善，才會留下店面，他表示，曾交代兼職人員照顧店貓，沒想到竟發生這種情況。

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目前店內還存活的貓以全送至獸醫處治療，逐漸恢復健康。經過協商，「和貓住」將其中10多隻病重的貓帶出救治，並購下幾隻較為年長的貓，將會等待這些貓咪恢復健康後，開放民眾領養，其餘的貓則由貓咪咖啡店自行處理。「和貓住」呼籲，開寵物咖啡店的店主要愛惜生命，

很多人都因為喜歡貓而開貓咖啡店，但請記住，比起利益，牠們更是我們的伙伴、朋友、家人。牠們一條條鮮活的生命，請對生命保有最基本的敬畏之心。

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責任編輯：王明芳