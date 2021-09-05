【東京殘奧】港府前主要官員發表公開信　向港隊成員致以最崇高敬意

▲ 香港殘奧代表隊。（經濟日報資料圖片）

東京殘奧會今天圓滿閉幕，港隊取得兩銀三銅佳績。16名特區政府前主要官員以「再次謝謝香港運動員及團隊」為題發表公開信，向一眾運動員及團隊致以最崇高敬意！

唐英年、高永文、梁錦松、林瑞麟、黎棟國、周一嶽、張炳良、譚志源、馬時亨、葉澍堃、曾德成、梁卓偉、張雲正、吳克儉、馬紹祥和蘇錦樑形容，今屆港隊殘奧代表隊成績斐然，令香港人感到非常驕傲。

他們指出，殘奧運動員向市民展示了何謂體育精神，無論面對怎樣的逆境與困難，仍然咬緊牙關，不認命、不退避，超越自我、突破種種限制。他們形容，不論參賽運動員最後有否贏取獎牌，但在比賽場上展示不卑不亢、不輕言放棄的心態，以及無與倫比的勇氣、奮戰到底，其非凡表現已令人鼓舞，直言看着一幕又一幕汗水、淚水與歡呼聲交織的場景，均深受感動。

他們又指，體育運動可以團結社會，而體育精神更可以超越困難逆境，強調要繼續為香港運動員打氣加油！

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責任編輯：胡偉明