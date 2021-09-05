【港區國安法】中聯辦批支聯會顛覆國家政權　形容其垮台是人心所向

▲ 中聯辦發言人批評，支聯會過去30多年來假借「民主」之名、行反中亂港之實，從未停止過煽動對國家、對執政黨的仇恨，肆意挑戰國家安全底線。（經濟日報資料圖片）

中聯辦發言人今日表示，「反中亂港組織」支聯會自成立首日起，已將顛覆國家政權列為其政治綱領，形容其垮台是大勢所趨、人心所向，並堅決支持港府和警方深入調查、依法追究。

發言人表示，支聯會今日宣布啟動解散表決程序，直言其解體已是「政治事實」；又形容支聯會今年以來分崩離析早成「僵屍」，走向徹底滅亡只是時間問題，強調一切反中亂港組織都不會再有作亂空間，其垮台是大勢所趨、人心所向。

發言人指出，支聯會從成立第一天起，就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領，過去30多年來假借「民主」之名、行反中亂港之實，從未停止過煽動對國家、對執政黨的仇恨，肆意挑戰國家安全底線。

發言人又批評，支聯會過去兩年更變本加厲，舉辦非法集會、煽動暴力對抗，組建網上「人權博物館」展示「港獨」口號，並毫不掩飾游説外國組織干預香港事務、公開推動美國制裁香港，圖謀「攬炒香港」、推動「顏色革命」。

發言人又指，支聯會的聲明仍無半點對法律的敬畏之心、無絲毫對過往的悔過之意，甚至負隅頑抗，拒絕按警方要求提供資料，強調法律絕不是擺設，違法必會受到嚴懲，故堅決支持警方依法追究、嚴格執法，全力維護國家安全和香港安寧。

發言人指出，一些反中亂港組織過去多年來在境外勢力的豢養下，甘為傀儡、聞笛起舞，毒害香港，但強調法網恢恢疏而不漏，歷史將繼續證明，反中亂港勢力無法無天、肆意妄為的日子一去不返了。

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責任編輯：胡偉明