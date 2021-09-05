【東京殘奧】港隊東京殘奧奪5牌　一文重溫港將得獎時刻

▲ 港隊東京殘奧奪5牌，一文重溫港將得獎時刻。（香港殘奧會社交平台）

今日（5日）屆時12天的東京殘奧完滿結束，閉幕典禮將於今晚７時舉行，香港由剛奪銀牌的朱文佳擔任持旗手。回顧今屆東京殘奧會，港隊取得２銀３銅的成績，令人震奮，讓我們重溫香港殘奧運動員精彩時刻。

本港在東京殘奧首面獎牌是由乒乓球女子TT11級代表王婷莛奪得。王婷莛在銅牌戰面對TT11級女子乒乓球世界排名第1，俄羅斯殘奧會的PROKOFEVA Elena。王婷莛雖為「00後」，亦是第一次參加殘奧，但在4強面對世界排名第1的對手毫不怯場，率先拿下首局。雖然王婷莛最後惜負俄羅斯殘奧會，但由於不設銅牌戰下，代表她已為香港奪得一面銅牌，亦是香港在今屆殘奧首面獎牌。

世界排名第4的王婷莛為「00後」，2003年在香港出生，小時候開始患有智力障礙，但無阻她鋒芒畢露，展現出驚人的運動能力。她在9歲的時候接觸乒乓球，經訓練後，年僅12歲的她已於2015年世界夏季特殊奧林匹克運動會，分別在單打、雙打和混雙3個項目得到3枚金牌，展示出「初生牛犢不畏虎」之勢頭。她視2012年為港奪得殘奧金牌的黃家汶為偶像。詳情即看【下一頁】

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香港第二面獎牌是由硬地滾球衛冕BC4級別冠軍的梁育榮奪得，梁育榮在晉級過程一路力壓其他對手，惟在4強面對泰國球手失利，比賽爭持激烈，梁育榮雖發揮不錯，但最後惜負對手。梁育榮與中國的鄭遠森上演銅牌戰，兩人鬥到最後一局最後一球，最終梁育榮憑最後一球險勝對手，為香港再添一面銅牌。

患有先天性多發性關節彎曲的梁育榮，在過去四屆殘奧累積了3金1銀，雖然今屆衛冕失敗，但在今屆奪銅同樣令他興奮。梁育榮表示，以自己這個年齡打到四強已經很高興，加上近年其他國家冒起，爭取獎牌愈發困難，這面獎牌對他而言更有意義。詳情即看【下一頁】

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香港第三面獎牌同樣是在硬地滾球中奪得，由硬地滾球BC4級別混合雙人賽代表劉慧茵、梁育榮、黃君恒共同奪銀。港隊與斯洛伐克爭金，決賽港隊在首局領先，惟無法延續優勢，惜敗斯洛伐克，為港奪今屆首銀。

三名得獎運動員在接受訪問時感謝香港市民的支持，梁育榮感謝總教練郭克榮的栽培及香港市民支持，想告訴廣大市民，年齡不是一個問題，只要你肯堅持去做，追住夢想，逐步逐步走上去，沒有事情是不可能。劉慧茵則由2008年開始出戰殘奧，今次終於得到銀牌，她對此感到很高興，又寄語傷殘人士不要躲起來，世界很大，要多外出看看。黃君恒則表示，雖然今次未有機會上場，但3人一同訓練、一同努力，對最終達成願望感到開心。詳情即看【下一頁】

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香港第四、五面獎牌都是在東京殘奧會最後一日，在羽毛球項目中奪得。香港輪椅羽毛球代表、世界排名第2的陳浩源，出戰男子WH2級單打銅牌戰，迎對韓國球手金景勳。雖然，陳浩源首局入局較慢，手感失奉，一度被金景勳拉開比分。不過，陳浩源後段發力，艱難地取得首局勝利，及後陳浩源愈打愈順，力克對手贏得羽毛球男子WH2級單打銅牌。

陳浩源得勝後如釋重負，仰天高呼，在賽後接受訪問時灑淚感謝媽媽，更指「我不是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽」。陳浩源表示，對於能夠取得獎牌感到很高興，比賽較想像中艱辛，感謝香港市民8時就起來看他比賽。被問到特別想多謝誰人時，陳浩源感慨流淚表示，媽媽將人生的時間放在兒女身上，希望子女出人頭地，他也希望今天他的獎項，可以成為媽媽人生開心的時間。最後，亦感激太太多年陪伴，並成為他的出氣袋和樹窿，希望可以一直跟太太走下去，「好多謝佢對我不離不棄」。詳情即看【下一頁】

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今屆最後一面獎牌是由朱文佳出戰SH6級羽毛球單打決賽，迎戰印度球手拿格。朱文佳與拿格激戰至決勝局，朱文佳在決勝局首段一度落後，不過，朱文佳一球一球追，比分相當緊湊，朱文佳多次追平比分。惟後段被拿格連取數分，最終惜敗拿格奪銀。

朱文佳賽後接受訪問時，感謝香港市民支持，冀香港市民能在殘奧完結後繼續關注運動員，朱文佳表示，他們練習許久，只為那一刻發光，希望大家繼續支持。朱文佳將於今晚擔任閉幕禮持旗手。

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記者：李榮忠