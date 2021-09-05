田北辰到中環街市「打卡」　稱成功找回「童年的味道」

▲ 田北辰日前到中環街市「打卡」，更透露在街市內找回「童年的味道」！（田北辰影片截圖）

中環街市上月23日重開後，吸引不少市民參觀，連立法會議員田北辰亦到場「打卡」！他今日在社交網站上載影片，透露自己在街市內找回「童年的味道」。

田北辰表示，兒時最喜歡吃飛機欖，透露自己小時候住在3樓，最期待看見飛機欖從下面「飛」上來。他續指，在中環街市發現有檔戶售賣飛機欖，決定要「過吓口癮」，更同時買了糖蔥餅、水泡餅，形容是找回童年的味道。

他又形容，很開心看見中環街市並無被重建「起樓」，而是透過活化得以保存，更建議引入更多保留香港傳統文化、地道美食的商舖，出售其他地方未必買得到的東西。

他又提到，荃景圍街市自2018年關閉後一直「曬太陽」，擔心會成為另一個中環街市，需空置18年時間才得以活化重開，建議政府盡快為現有產業活化設時限，又期望當局早日公布活化方案。

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