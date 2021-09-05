【婚姻破裂】育兒觀不合妻提離婚帶女移民　港爸感心酸：點解要行到呢一步

▲ 一名港爸在網上發文，指妻子提離婚並計劃帶女兒移民，令他感心酸。

夫妻關係一旦破裂難以修復，一名自認曾出軌的港爸，日前在「香港討論區」發文，指一向與妻子價值觀不合，對方決意離婚，並打算帶女兒移民加拿大。他想起日後或與妻子對簿公堂爭撫養權，心酸地表示有機會孤獨終老，反問「點解要行到呢一步？」。

妻提離婚帶女移民

該名港爸8月31日在香港討論區發文，指妻子當日與他提出離婚，並計劃帶女兒移民加拿大。兩夫妻向來在育兒方式上出現分歧，不時出現爭執，妻子對女兒採取放任態度，而他則較嚴厲，要求女兒自律及有規矩。

他在文中承認自己曾有婚外情，明言夫妻關係早有裂痕，想過對方或提出離婚。可是當妻子明確表示意願時，仍令他感到不知所措，擔心之後展開訴訟爭奪財產及撫養權，承受生理及心理的煎熬，亦怕影響年邁父母，

畢竟要自己個孫離開，對佢哋來講確實係一個打擊，無必要要佢哋承擔呢個傷痛。

孤獨終老感心酸

走上離婚路，他坦言為此感到不甘心，反問自己「點解搞到將來有機會孤獨終老」，亦埋怨社會事件令夫妻、家人、朋友、師徒等關係出現撕裂。他又指近年生活未曾快樂過，「好想大喊一場，但發覺原來一個人喊唔出先係真正嘅折磨」，詢問網民前路該如何打算。

帖文引來網民討論，有網民建議兩夫妻多作溝通，希望事件和平解決，不用鬧上法庭，「不要花太多錢畀律師，留返畀小朋友好過」、「能夠和平分手，離婚之後保持好關係，對子女健康成長好重要」、「離婚對小朋友始終有影響」。

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責任編輯：王明芳