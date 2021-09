【香港小姐】霍家公子齊為朱玲玲慶生　郭晶晶感恩奶奶：把霍啟剛養育得如此優秀

▲ 「最美港姐」朱玲玲63歲生日。

被稱為「最美麗港姐」的朱玲玲將在後天(9月7日)63歲生日,她的3位兒子霍啟剛﹑霍啟山和霍啟人,以及霍啟剛的太太郭晶晶,齊送上玫瑰款式的蛋糕預早為朱玲玲慶祝。

生日飯局之後,霍啟剛在IG限時動態寫道:「Happy Birthday to Mum . stay healthy stay happy , always love you.」此外,他並將玫瑰送給媽媽與老婆,形容「Flowers to my two beautiful ladies」十分溫馨。

至於郭晶晶亦在昨晚於個人微博貼上載與朱玲玲的合照,並寫道:「養兒方知父母恩,Happy Birthday,Mum! 感謝你把霍啟剛養育得如此優秀!感恩今生有緣讓我們成為一家人!」

網民紛紛留言指郭晶晶與朱玲玲有「婆媳相」,甚至指二人「像母女」等。

首位雙料港姐

朱玲玲玲生於緬甸,9歲時舉家來香港定居,曾當模特兒,參加1977年港港小姐並奪冠軍及最上鏡小姐,是首位雙料港姐冠軍,憑漂亮外表及高貴氣質被譽為「最美麗港姐」。

不過她當選後只9個月閃嫁霍英東長子霍震霆,兩人婚後育有3名兒子,分別為霍啟剛、霍啟山和霍啟仁。

在2004年,朱玲玲與霍震霆離婚,於2008年改嫁瑞安集團老闆羅康瑞。

至於現年42歲的霍啟剛,在2012年迎娶跳水皇后郭晶晶,兩人現時育有一男兩女。

