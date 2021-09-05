  • 30°C
香港時間 : 2021905日 (週日) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】霍家公子齊為朱玲玲慶生　郭晶晶感恩奶奶：把霍啟剛養育得如此優秀

娛樂 18:03 2021/09/05

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「最美港姐」朱玲玲63歲生日。

被稱為「最美麗港姐」的朱玲玲將在後天（9月7日）63歲生日，她的3位兒子霍啟剛﹑霍啟山和霍啟人，以及霍啟剛的太太郭晶晶，齊送上玫瑰款式的蛋糕預早為朱玲玲慶祝。

生日飯局之後，霍啟剛在IG限時動態寫道：「Happy Birthday to Mum . stay healthy stay happy , always love you.」此外，他並將玫瑰送給媽媽與老婆，形容「Flowers to my two beautiful ladies」十分溫馨。

至於郭晶晶亦在昨晚於個人微博貼上載與朱玲玲的合照，並寫道：「養兒方知父母恩，Happy Birthday，Mum！ 感謝你把霍啟剛養育得如此優秀！感恩今生有緣讓我們成為一家人！」

網民紛紛留言指郭晶晶與朱玲玲有「婆媳相」，甚至指二人「像母女」等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

首位雙料港姐

朱玲玲玲生於緬甸，9歲時舉家來香港定居，曾當模特兒，參加1977年港港小姐並奪冠軍及最上鏡小姐，是首位雙料港姐冠軍，憑漂亮外表及高貴氣質被譽為「最美麗港姐」。

不過她當選後只9個月閃嫁霍英東長子霍震霆，兩人婚後育有3名兒子，分別為霍啟剛、霍啟山和霍啟仁。

在2004年，朱玲玲與霍震霆離婚，於2008年改嫁瑞安集團老闆羅康瑞。

至於現年42歲的霍啟剛，在2012年迎娶跳水皇后郭晶晶，兩人現時育有一男兩女。

同場加映：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍 蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
14:09 2021/09/04
【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
10:18 2021/09/03
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦

你可能感興趣

【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
14:09 2021/09/04
【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
10:18 2021/09/03
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
朱玲玲 娛樂人物職業 香港小姐 家庭關係 霍啟剛 郭晶晶 夫妻之道 婆媳關係 星二代

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
今日 10:35
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券
12:52 2021/09/04
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券