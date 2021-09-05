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【疫苗接種】聶德權料月底接種率達7成　盼從地區入手推動長者接種

社會 18:23 2021/09/05

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聶德權繼續鼓勵更多長者注射疫苗。（聶德權fb）

公務員事務局局長聶德權今（5日）於fb發帖，預計本月底第一針疫苗接種率有望達7成，但近期趨勢顯示接種來到樽頸，政府將調整策略，直接、主動走入社群，是下一步疫苗接種的重點策略。

聶德權稱感謝市民支持，預計本月底第一針疫苗接種率有望達7成，但近期打針人數及預約數字均見下跌的趨勢，顯示接種來到樽頸，接種計劃來到「攻堅」階段，如何突破正考驗政府的能耐及動員力。當局會調整策略，深入社區，主動接觸接種對象，釋除市民疑慮，做到一個都不能少。

日前聶德權召集18區民政事務專員、社署的地區福利專員及衞生署開會，提出以長者為重點對象的接種疫苗安排。會上亦分享了早前在深水埗及油尖旺區舉辦的「長者接種日」，有關活動廣受「老友記」歡迎，反應正面，是成功的經驗，他期望短期內在全港各區都能開展同類活動，提升長者的接種率。

席間他提出3點要求，(一) 由民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衞生署地區同事組成「鐵三角」，與地區組織、團體和領袖攜手，結合地區力量，起動街坊，尤其長者接種； (二)推動地區外展接種，在18區舉辦「一站式」接種服務，包括疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種；(三)健康講座、諮詢後務必有跟進行動，令長者既安心又放心地接種。

近日疫苗外展隊也把服務由企業轉向社區，來到市民住家樓下的商場、長者中心，為街坊、長者、市民打針，善用居民熟識環境的打針安排將會是未來的策略方向。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：吳卓峰

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