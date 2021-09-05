【優秀教師】以國家運動員蘇炳添作切入點教國情　前體藝中學老師獲頒優秀教師獎 

▲ 黃家榮獲頒優秀教師獎。（陳國峰攝）

教聯會今日（5日）舉辦第16屆「優秀教師選舉」，今年共有 43 位教師獲「優秀教師」獎、12 名教師獲選「教壇新秀」，25 位同工獲「入圍特選嘉許獎」。其中優秀教師選舉分別設教學組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組。

在國情教育組得獎老師黃家榮曾於賽馬會體藝中學工作，今學年於彩虹邨天主教英文中學任副校長。他指在進行國民及國情教育時，會使用學生較易有共鳴的方向作切入點，例如體育方面，彩天的田徑成績優秀，學校就利用首位進入奧運100米賽跑決賽的國家運動員蘇炳添作切入點，讓學生了解國情。黃家榮認為，國民教育可從軟性方面入手，即使是《基本法》，不一定只討論政治議題，可以透過奧運會教授有關基本法第149條。

▲ 左起：老師伍展鴻、吳善揮 、校長張佩珊。（陳國峰攝）

在教學研究組取得小組獎項的老師伍展鴻及吳善揮在上學年於中華基督教會基協中學，將中文科及STEAM教育結合，教學生透過科技實踐品德情義。於中文課上會先以繪本及流行樂曲探討不同社會問題，例如其中一課講到貧窮問題，學生之後討論如何可解決繪本中出現的糧食危機，並研究出自動澆水機械人，幫助生產糧食。

吳善揮指出，留意到STEM教育偏向教學生如何運用科技，但沒有教運用科技時的應用態度，因此希望結合STEM及中文，以品德帶動能力，培養學生用科技去關心弱勢人士。兩位老師目前均已不在基協教書，吳善揮說，將來會研究兩校合作。

▲ 「教壇新秀」小學教育組銀獎 ，聖公會主風小學郭曉文。（陳國峰攝）

在「教壇新秀」小學教育組取得銀獎的聖公會主風小學中文老師郭曉文，今年是她教學第二年，她說入行目標想希望培養學生成為有正確價值觀、有信心的人。對於教師流失的問題，她說，一直會有新力量注入教育界，新入職教師仍然可以在學校架構內向前輩請教。

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記者：黃悅晴