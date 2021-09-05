【東京殘奧】重溫港隊殘奧的遺珠之憾　余翠怡勉勵港人堅持就有無限可能

▲ 重溫港隊殘奧的遺珠之憾，余翠怡勉勵港人堅持就有無限可能。（香港殘奧會社交平台）

今日（5日）屆時12天的東京殘奧完滿結束，回顧今屆東京殘奧會，港隊取得２銀３銅的成績，令人震奮。詳情即看【下一頁】不過，港隊在以往的強項輪椅劍擊中失利，兩度與獎牌擦身而過。雖然，女子輪椅劍擊隊失落獎牌，但她們精彩的表現依然令香港市民驕傲，讓我們重溫輪椅劍擊隊的精彩表現。

女子重劍團體銅牌戰面對俄羅斯殘奧會，港隊於早前小組賽曾不敵俄羅斯殘奧會。港隊在銅牌戰繼續以余翠怡作先鋒，但無法如以往搶先拉開優勢，反而開局受挫。俄羅斯殘奧會第2局延續優勢，雖然，中段港隊努力搶分，收窄差距，但最後不敵俄羅斯殘奧會以34：45惜敗，得第4。

第二次與獎牌擦身而過是在女子花劍團體賽銅牌賽，以44：45不敵匈牙利，以第4名完成賽事。雖然失落獎牌，但港隊表現贏得掌聲，在第8局落後37：40的情況下，壓軸上場的余翠怡力挽狂瀾，尾段不足一分鐘連取4劍以44：44追平。余翠怡忍不住仰天高呼，這一幕令香港市民振奮，可惜終被對手突襲刺中，以一劍飲恨，再次與獎牌擦身而過。

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余翠怡賽後訪問時，透露曾經想過放棄，慶幸堅持下來。

打比賽與面對其他困難一樣，放棄很容易，堅持下去很難，雖然輸了，但這都是我打劍生涯值得回味的一仗。

余翠怡其後接受訪問時再勉勵港人

堅持就有無限可能，中間我們三個都沒放棄，希望香港人無論多困難辛苦，都要堅持下去，身邊一定會有人支持。

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記者：李榮忠