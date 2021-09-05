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【退籍潮】謝霆鋒稱本來就是中國人　已經申請退掉加拿大籍

社會 19:53 2021/09/05

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謝霆鋒於央視一個節目稱，已經申請退掉加拿大籍。（網上截圖）

內地捲起整頓娛樂圈的風氣，包括近日傳出「限籍令」，或許擁有外地國籍的藝人，日後於內地登台也受限制。本地藝人謝霆鋒於央視一個電視節目中表示，自己在香港出生，本來就是一個中國人，已經在申請退掉加拿大國籍。

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謝霆鋒於節目上表示，自己在香港出生，正在申請退出加拿大國籍。

我本來就是一個中國人，其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。

謝霆鋒還稱，不管是動作電影、美食，抑或音樂等其他內容，不論自己以任何身分，也只想將中國文化和精神傳播往全世界。

被問是否從小到大，也有這種民族歸屬感及自豪感？謝霆鋒回應稱，人愈成長就更有這個責任心。他又說，十多年前作曲、主唱《黃種人》時，就希望推廣中國精神。

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責任編輯：吳卓峰

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