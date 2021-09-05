【引入海外醫生】陳肇始稱將與醫專建三方平台　就專科培訓商討

▲ 陳肇始稱將與醫專醫管局及衞生署建三方平台，就專科培訓商討。（經濟日報資料圖片）

立法會法案委員會正審議《醫生註冊修訂條例》，惟港府上周突再提出三大修訂調整，包括准非港人專科醫生以特別註冊形式，受聘於本港公營機構工作，而有關專科資格須先獲本港醫學專科學院認可。詳情請見【下一頁】

不過醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專，已要求當局探討調整修訂可行性。詳情請見【下一頁】

食衞局局長陳肇始今日表示希望通過醫生註冊修訂條例後，與醫專、醫管局及衞生署建立三方平台，就專科培訓等商討，亦可改善現時做法；亦會再與醫管局、衞生署、港大及中大醫學院商討評核安排，明白公眾關注非本地培訓醫生的表現，日後會再作檢視及訂立框架。

她又重申，修例初心是引入更多醫生，強調任何改動都不會影響本地醫生實習及培訓機會，如有港人由外地返港實習都需要經過考試，承諾會保持醫生質素，同時醫專角色亦不會改變。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡