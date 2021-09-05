  • 29°C
香港時間 : 2021905日 (週日) 23:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引入海外醫生】陳肇始稱將與醫專建三方平台　就專科培訓商討

社會 21:35 2021/09/05

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳肇始稱將與醫專醫管局及衞生署建三方平台，就專科培訓商討。（經濟日報資料圖片）

立法會法案委員會正審議《醫生註冊修訂條例》，惟港府上周突再提出三大修訂調整，包括准非港人專科醫生以特別註冊形式，受聘於本港公營機構工作，而有關專科資格須先獲本港醫學專科學院認可。詳情請見【下一頁

不過醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專，已要求當局探討調整修訂可行性。詳情請見【下一頁

食衞局局長陳肇始今日表示希望通過醫生註冊修訂條例後，與醫專、醫管局及衞生署建立三方平台，就專科培訓等商討，亦可改善現時做法；亦會再與醫管局、衞生署、港大及中大醫學院商討評核安排，明白公眾關注非本地培訓醫生的表現，日後會再作檢視及訂立框架。

她又重申，修例初心是引入更多醫生，強調任何改動都不會影響本地醫生實習及培訓機會，如有港人由外地返港實習都需要經過考試，承諾會保持醫生質素，同時醫專角色亦不會改變。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性
13:40 2021/09/04
【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性
【引入海外醫生】陳沛然斥根本性破壞專業自主　法案委員會主席葛珮帆冀10月13日提交大會審議
16:48 2021/08/31
【引入海外醫生】陳沛然斥根本性破壞專業自主　法案委員會主席葛珮帆冀10月13日提交大會審議
【引入海外醫生】港府三大方面修訂醫生註冊條例　包括准非港人專科醫生來港
14:49 2021/08/31
【引入海外醫生】港府三大方面修訂醫生註冊條例　包括准非港人專科醫生來港

你可能感興趣

【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性
13:40 2021/09/04
【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性
【引入海外醫生】陳沛然斥根本性破壞專業自主　法案委員會主席葛珮帆冀10月13日提交大會審議
16:48 2021/08/31
【引入海外醫生】陳沛然斥根本性破壞專業自主　法案委員會主席葛珮帆冀10月13日提交大會審議
【引入海外醫生】港府三大方面修訂醫生註冊條例　包括准非港人專科醫生來港
14:49 2021/08/31
【引入海外醫生】港府三大方面修訂醫生註冊條例　包括准非港人專科醫生來港
經濟 醫生 衞生署 實習 陳肇始 立法會 香港大學

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
今日 10:35
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券
12:52 2021/09/04
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學