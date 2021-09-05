【強制檢測】染變種病毒株輸入個案曾居港　中環金鐘元朗梅窩等18處所納強檢【一文看清強檢名單】

▲ 感染變異病毒株輸入個案患者，曾到過的18個指明地方被納入強制檢測公告，包括金鐘廊的Simplylife餐廳。(資料圖片)

政府今日（5日）公布一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的輸入個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的18個指明地方被納入強制檢測公告，包括嘉湖海逸酒店第一期、香港濕地公園、麥花臣場館，以及13間食肆，包括金鐘廊及沙田新城市廣場的2間Simplylife、深水埗V Walk商場魚米、元朗GRAND YOHO 形點 I Habitu Caffe等等。

9月6日強制檢測公告詳情： (須於9月7日或之前接受檢測。受檢人士若在9月3日至9月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定)

1. 大嶼山梅窩大地塘74號 -- 任何在8月14日至9月4期間曾身處超過2小時的人士

2. 點點心(旺角通菜街 104-106 號地下) -- 任何在8月28日下午6時至下午11時期間曾身處人士

3. 麥花臣場館(旺角奶路臣街 38 號 1 樓) -- 任何在8月28日下午5時至下午7時期間曾身處人士

4. Simplylife(沙田新城市廣場第一期 1 樓 129 號鋪) -- 任何在8月28日下午1時至下午6時期間曾身處人士

5. The Coffee Academics(中環德己立街 24 號) -- 任何在8月28日上午11時至下午2時期間曾身處人士

6. 中國銀行（香港）(中環雲咸街 1-3 號南華大廈地下) -- 任何在8月28日上午11時至中午12時期間曾身處人士

7. 中國熊 (大嶼山梅窩銀運路 3 號梅窩中心地下) -- 任何在8月26日下午6時至下午10時期間曾身處人士

8. 羅馬餐廳 (大嶼山梅窩梅窩碼頭路 11 號銀輝大廈 A 座地下) -- 任何在8月17日中午12時至下午6時期間或8月26日下午1時至下午6時期間曾身處人士

9. Simplylife (金鐘金鐘道 93 號金鐘廊 1 樓 B05-06 號鋪) -- 任何在8月22日上午11時至下午4時期間曾身處人士

10. Dancing Kettle Coffee Bar (深水埗元州街 213號及福榮街 218號美居中心商場地下 59號鋪) -- 任何在8月19日下午4時至下午9時期間曾身處人士

11. 魚米 (深水埗深旺道 28 號 V Walk 2 樓 L2-146 號鋪) -- 任何在8月19下午1時至下午5時期間曾身處人士

12. Habitu Caffe (元朗朗日路 9 號 GRAND YOHO 形點 I 1 樓 1075 號鋪) -- 任何在8月15日下午6時至下午11時期間曾身處人士

13. BUGIS (天水圍天湖路 2 號天耀邨天耀廣場低層地下一樓 LG15-16 號鋪) -- 任何在8月15下午4時至下午7時期間曾身處人士

14. 凡直友里 (元朗建業街 96-104 號及又新街 53-59 號滿利大廈地下 H 號鋪) -- 任何在8月14下午10時至8月15日上午3時期間曾身處人士

15. 十八座狗仔粉 (元朗建業街 59 號慶年大樓 D-F 座地下 3 號鋪) -- 任何在8月14日下午9時至下午11時期間曾身處人士

16. 香港濕地公園 (天水圍濕地公園路) -- 任何在8月14日下午2時至下午7時期間曾身處人士

17. 捌神燒味冰室 (天水圍天秀路 8 號天一商城地下 1 號鋪任) -- 何在8月14日下午1時至下午3時期間曾身處人士

18. 嘉湖海逸酒店第一期 (天水圍天恩路 12 號) -- 任何在8月14日至8月15日期間曾身處人士

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責任編輯 李志強