【MIRROR善事】姜濤Anson Lo陳卓賢Edan限量紀念品　上SHISEIDO官網購指定產品可免費獲取兼捐助病童【內附連結】

▲ 鏡粉們跟MIRROR一同做善事，可免費獲得偶像限量贈品。（官方圖片）

本港人氣男團MIRROR的十二子深受美容品牌歡迎，今次則是SHISEIDO資生堂聯乘姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安及Ian陳卓賢一同做善事，鏡粉們一同參與，更可免費獲得偶像限量贈品，大家要火速行動了。

早前MIRROR 4位成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安及Ian陳卓賢出席IFC商場由SHISEIDO資生堂舉辦的ULTIMUNE心脈流動企劃活動，震撼了整個中環，原來4子今次除了宣傳SHISEIDO的ULTIMUNE皇牌免疫力精華之外，更與品牌一同攜手做慈善。

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由即日起至9月30日，大家只要到SHISEIDO官方網店選購一套限定星級Ultimist皇牌免疫力精華慈善套裝，品牌將捐贈$30予兒童心臟基金會。限定套裝內附星級Ultimist心動相架一套、自由組合字母粒一套及4子相卡各一張，更享免運費直送服務。

▲ 到官網購買限定星級Ultimist皇牌免疫力精華拉提緊緻慈善套裝，可獲星級Ultimist心動相架一套、自由組合字母粒一套及4子相卡各一張。（$1,940）（品牌提供）

顧客可於相架上自由拼貼字母粒，創造與4子的心動回憶，安坐家中擁有獨一無二的Ultimist珍藏品，同時幫助心臟病兒童。

官網限定星級Ultimist皇牌免疫力精華拉提緊緻慈善套裝 $1,940（總值$4,320)

包括︰

第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE 75ml

VITAL PERFECTON重點抗皺亮白修護乳霜 50ml

1套31件拉提緊緻彩妝護膚組合

限量星級Ultimist心動相架

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ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華，蘊含珍貴靈芝精華，新加入洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，能激活肌底微循環，肌膚免疫力高效提升，促進膠原新生達1.38倍。每單限購乙套，產品數量有限，售完即止。

記者︰梁靜詩