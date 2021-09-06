  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR善事】姜濤Anson Lo陳卓賢Edan限量紀念品　上SHISEIDO官網購指定產品可免費獲取兼捐助病童【內附連結】

休閒消費 10:51 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鏡粉們跟MIRROR一同做善事，可免費獲得偶像限量贈品。（官方圖片）

本港人氣男團MIRROR的十二子深受美容品牌歡迎，今次則是SHISEIDO資生堂聯乘姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安及Ian陳卓賢一同做善事，鏡粉們一同參與，更可免費獲得偶像限量贈品，大家要火速行動了。

早前MIRROR 4位成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安及Ian陳卓賢出席IFC商場由SHISEIDO資生堂舉辦的ULTIMUNE心脈流動企劃活動，震撼了整個中環，原來4子今次除了宣傳SHISEIDO的ULTIMUNE皇牌免疫力精華之外，更與品牌一同攜手做慈善。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

由即日起至9月30日，大家只要到SHISEIDO官方網店選購一套限定星級Ultimist皇牌免疫力精華慈善套裝，品牌將捐贈$30予兒童心臟基金會。限定套裝內附星級Ultimist心動相架一套、自由組合字母粒一套及4子相卡各一張，更享免運費直送服務。

到官網購買限定星級Ultimist皇牌免疫力精華拉提緊緻慈善套裝，可獲星級Ultimist心動相架一套、自由組合字母粒一套及4子相卡各一張。（$1,940）（品牌提供）

顧客可於相架上自由拼貼字母粒，創造與4子的心動回憶，安坐家中擁有獨一無二的Ultimist珍藏品，同時幫助心臟病兒童。

官網限定星級Ultimist皇牌免疫力精華拉提緊緻慈善套裝 $1,940（總值$4,320)
包括︰

第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE 75ml

VITAL PERFECTON重點抗皺亮白修護乳霜 50ml

1套31件拉提緊緻彩妝護膚組合

限量星級Ultimist心動相架

    點擊圖片放大
    +7
    +6

ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華，蘊含珍貴靈芝精華，新加入洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，能激活肌底微循環，肌膚免疫力高效提升，促進膠原新生達1.38倍。每單限購乙套，產品數量有限，售完即止。

記者︰梁靜詩

相關文章

【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
10:43 2021/09/02
【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
08:47 2021/08/31
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
【MIRROR成員】鏡粉自製姜濤+Anson Lo合體專屬雪糕杯　上Haagen-Dazs日本官網玩創意遊戲【內附連結及教學】
17:13 2021/08/27
【MIRROR成員】鏡粉自製姜濤+Anson Lo合體專屬雪糕杯　上Haagen-Dazs日本官網玩創意遊戲【內附連結及教學】

你可能感興趣

【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
10:43 2021/09/02
【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
08:47 2021/08/31
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
【MIRROR成員】鏡粉自製姜濤+Anson Lo合體專屬雪糕杯　上Haagen-Dazs日本官網玩創意遊戲【內附連結及教學】
17:13 2021/08/27
【MIRROR成員】鏡粉自製姜濤+Anson Lo合體專屬雪糕杯　上Haagen-Dazs日本官網玩創意遊戲【內附連結及教學】
姜濤 盧瀚霆 呂爵安 陳卓賢 Mirror 網上購物 網購平台 品牌活動 品牌 慈善活動

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券
12:52 2021/09/04
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券