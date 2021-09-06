【智能愛人劇透】第24集劇情預告 阿寶被再三出賣對人類失信任 娛樂 09:36 2021/09/06 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第24集講到阿寶刻意刁難家廉，及後面對學禮突然面目猙獰…… 第25集（6/9） 強智能人製造事端，間接殘害人類，但阿寶認為並非所有人類都罪有應得。 家廉受多姐所託跟蹤阿寶，揭破強智能人的行動，他們要殺死家廉。 阿寶勇救家廉後，不辭而別。 流落街頭期間，阿寶竟被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。 《智能愛人》第24集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 17:16 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 17:16 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 智能愛人 TVB 電視劇