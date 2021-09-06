  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能愛人劇透】第25集劇情預告　阿寶被再三出賣對人類失信任

娛樂 09:36 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第24集講到阿寶刻意刁難家廉，及後面對學禮突然面目猙獰……

第25集（6/9）

強智能人製造事端，間接殘害人類，但阿寶認為並非所有人類都罪有應得。

家廉受多姐所託跟蹤阿寶，揭破強智能人的行動，他們要殺死家廉。

阿寶勇救家廉後，不辭而別。

流落街頭期間，阿寶竟被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。

《智能愛人》第24集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲　泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵
12:08 2021/09/03
【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲　泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵
【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚　李佳芯六大秘技保白滑嫩肌
11:59 2021/08/30
【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚　李佳芯六大秘技保白滑嫩肌
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
17:16 2021/09/02
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底

你可能感興趣

【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲　泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵
12:08 2021/09/03
【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲　泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵
【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚　李佳芯六大秘技保白滑嫩肌
11:59 2021/08/30
【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚　李佳芯六大秘技保白滑嫩肌
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
17:16 2021/09/02
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
智能愛人 TVB 電視劇

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺
14:06 2021/09/06
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺