【智能愛人劇透】第25集劇情預告　阿寶被再三出賣對人類失信任

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第24集講到阿寶刻意刁難家廉，及後面對學禮突然面目猙獰……

第25集（6/9）

強智能人製造事端，間接殘害人類，但阿寶認為並非所有人類都罪有應得。

家廉受多姐所託跟蹤阿寶，揭破強智能人的行動，他們要殺死家廉。

阿寶勇救家廉後，不辭而別。

流落街頭期間，阿寶竟被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。

《智能愛人》第24集劇情 上一頁