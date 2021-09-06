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【娛圈醜聞】「24歲陳姓演員」涉與14歲女童非法性交　TVB發聲明：非本台藝人

娛樂 10:12 2021/09/06

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TVB發聲明指涉案男子非旗下藝人。

一名24歲陳姓男演員日前被捕，涉及一宗「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」案件，並有消息指該名24歲陳姓男子最近曾演出一部電視劇集。因此，網民紛紛在網上討論究竟是哪個藝人涉案。

幾位年齡相約的TVB陳姓男藝人，分別透過社交平台或媒體澄清自己並非涉案人士，而TVB亦在昨晚（9月5日）向傳媒發出聲明澄清涉案男子非旗下藝人。

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內

（《經濟日報》資料庫）

TVB向傳媒發聲明如下：

就近日一宗涉及未成年少女風化案件，本台留意到連日有不實的論述，形容涉案男子為本台男藝人，本台就此作出嚴正聲明，有關風化案件涉案男子並非本台藝人。        
                          

事件因警方於上周四（9月2日）拘捕一名24歲姓男子。

據報該男子於網上結交一名14歲女童，於8月中帶對方到尖沙咀一間酒店，期間發生性行為，女童於本月1日到警署報案，經調查後拘捕該名陳姓男子，案件列作「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」處理。

【娛圈醜聞】陳姓男演員涉與14歲女童性交被捕　TVB兩大嫌疑人陳銳峰+陳戩浩發文澄清

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撰文 : TOPick柴犬出動

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