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【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭

社會 14:21 2021/09/06

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（ 梁偉榮攝）

本港今日（6日）新增2宗輸入個案，分別由印尼及美國抵港，二人均已接種疫苗，包括一名23歲涉印尼抵港外傭，另一人則由美國抵港，確診後檢出帶有L452R變種病毒。同日錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增確診個案如下：

  • 第12,128宗：23歲女外傭，無病徵，8月28日乘搭CX2780航班由印尼抵港；早於3月7日及4月6日在香港接種兩劑科興疫苗
  • 第12,129宗：20歲男子，9月3日發病，9月2日乘搭CX881航班由美國抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，早於4月13日及5月4日在美國接種兩劑復必泰疫苗

本港至今個案累計12,124宗，包括12,123宗確診個案及一宗疑似個案。

昨日增8宗輸入個案包括有2人由吉爾吉斯斯坦返港，半山駿豪閣大圍壹號雲頂6座須強檢。詳情即看【下一頁】

染變種病毒株輸入個案曾居港，中環金鐘元朗梅窩等18處所納強檢。詳情即看【下一頁】

2名吉爾吉斯斯坦返港者確診變種病毒，離港前曾訪7處須強檢。詳情即看【下一頁】

再多3名外傭菲律賓抵港後確診，均帶有L452R變種病毒。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡

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