【變種病毒】許樹昌指Mu變種病毒暫無流入本港社區　料傳播力不及Delta　

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（經濟日報資料圖片）

世衞日前更新新冠病毒「值得注意的變種」(VOI)，將今年初於哥倫比亞發現的「B.1.621」列入「值得注意的變種」，並命名為「Mu」，並指有關變種病毒株可致免疫逃逸情況，亦會減低恢復血漿及新冠疫苗中和抗體能力。衞生防護中心稱，本港暫時已錄得3宗相關個案。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，世衞早前公布全球有約4,500宗涉Mu變種病毒的個案，個案比例不算很高，發病率少於0.1%，預料Mu的傳播力暫不及Delta變種病毒，惟相關的數據不多，需時進一步觀察。

許樹昌說，本港3名驗出帶有Mu變種新型冠狀病毒的患者均為輸入個案，確診時無病徵，肺片亦清晰，不須使用抗病毒藥物治療。由於3人均於檢疫期間確診，因此相信Mu變種病毒暫時無流入本港社區。

許樹昌又說，其中一名感染Mu變種病毒的患者已接種兩劑疫苗，反映已接種疫苗人士都有可能受變種病毒感染，強調接種疫苗不等於免疫，但能減低患者重症或死亡風險，又認為不應再用疫苗「免疫屏障」字眼，而要改為「保護屏障」。

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記者：黃悅晴