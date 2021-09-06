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【CEＯ女神】黎姿身家4日內暴升3億　由獨力賺錢養家至住半山豪宅

娛樂 10:48 2021/09/06

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黎姿近日因公司股票上揚而身家暴升。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而）自07年退出娛樂圈後，婚後除將時間投入家庭，照料丈夫和女兒，同時接受因意外癱瘓弟弟黎嬰的醫學美容生意，搖身成上市公司CEO，近日黎姿創立的卓珈控股，因美圖公司大幅入股，短短4日令黎姿身家暴升逾3億港元。

日前傳媒報導香港證交所資料，指出以美圖秀秀、美顏相機起家的美圖公司於上月24日，以每股1.18元買入由黎姿創辦的卓珈控股公司5000股，成為卓珈控股的第二大股東，而第一大股東黎姿手中持有高達68.75%股份｜持股市值暴增3.19億港幣。

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悉心照顧癱瘓弟

出身演藝世家的黎姿，原本家住何文田的豪宅，可惜在祖父母雙雙去世後，爸爸因為被騙家產，一家四口更由大屋搬至九龍城東頭邨200多尺的單位居住。

黎爸爸因患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也很參差，只能在健身會當打雜工作。在演藝圈發展理想的黎姿，弟弟黎嬰於2007年不幸發生車禍，導致半身癱瘓。

同場加映：ERROR訪問

姐弟情深的黎姿，不惜退出娛樂圈，專心照顧弟弟，同年，與商人馬廷強結婚，二人現在育有3個女兒。黎姿婚後主力打理弟弟的醫學美容生意，更將集團成功上市，成為上市CEO。

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家住西半山豪宅

黎姿事業和家庭生活美滿，常在社交平台分享親子生活，早前她就發布在家中跟兩個女兒一同整甜品照片，令其西半山逾11億港元的豪宅廚房曝光。

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黎姿分享跟女兒一同炮製蛋糕的過程，留言：「甜點蛋糕的造型很考究和吸引，難怪女孩子們都成為了甜品控，3小豬和我喜歡吃，更享受做蛋糕的過程。每一個步驟都需要用心不能馬虎，很好玩。和女兒們合力泡製的親子蛋糕感覺特別美味，甜在心頭呢！」

孝順而充滿愛心的黎姿，甜蜜享受人生收成期。

撰文 : TOPick柴犬出動

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